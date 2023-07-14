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Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось

Похоже, что у украинского командования не было резервного плана, поскольку даже спустя 40 дней тактика не претерпела значительных изменений
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Есть основания предполагать, что Зеленский хотел начать наступательную операцию в Запорожской области ещё зимой. По словам президента Украины, его активно отговаривали в Пентагоне, а в результате было принято решение повременить. После этого ВСУ получили значительные поставки оружия, включая танки, самолёты и ствольную артиллерию. При этом многие страны НАТО не стали ограничиваться старыми советскими запасами, передавая Киеву единицы, стоящие на боевом дежурстве в Германии, Польше и других странах. Ну а в результате наступательная операция началась с большим опозданием. Сегодня корреспонденты RT проанализировали успехи украинской армии, а мы изучим основные тезисы. 

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Итак, с начала наступления ВСУ прошли 40 дней, ну а результаты операции оказались не такими успешными, как планировалось. План ВСУ предусматривал крупномасштабное наступление по двум ключевым направлениям. Вот только украинским войскам не удалось придерживаться разработанной схемы. Изначально планировалось, что ВСУ преодолеют российскую оборону на Ореховском и Пологовском направлениях в Запорожье и продвинутся южнее, в направлении Токмака, Мелитополя и Бердянска. Также предусматривался бросок через Южно-Донецкое направление из Великой Новосёлки на Мариуполь с выходом к Азовскому морю. Для осуществления плана было задействовано не менее 15 бригад с разным численным составом, включая немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП M2 Bradley. Дополнительные соединения также были привлечены с использованием легкобронированной техники. Планировалось быстро прорваться мобильными группами на глубину обороны противника на 10-15 км и затем ввести механизированные соединения.

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Одной из ключевых причин провала первой фазы наступления стала обширная площадь минных полей. Во время наступления первыми в атаку пошли механизированные подразделения, ну а после уничтожения техники на минных полях личный состав оказался в сложном положении. Фактически, эти силы не должны были вступать в прямое столкновение с российскими войсками, лишь пробив брешь в обороне. Украинские штурмовики должны были закрепиться на позициях и отражать контрудары, но из-за высоких потерь и невозможности идти вперёд взяли на себя всю тяжесть нахождения на передовой. Прорвать эшелонированную оборону оказалось невозможным, а при отступлении на исходные позиции украинские войска столкнулись с тактикой огневого вала, что привело к ещё большим потерям по сравнению с атакой. Выяснилось, что обезвредить минные поля ВСУ не могут, поскольку российская армия использует удалённое минирование. Это значит, что сапёры не успевают разминировать часть направления, поскольку российская техники устанавливает новые минные поля быстрее. 

После того как наступление начало сбоить к началу саммита НАТО в Вильнюсе, были брошены дополнительные резервы. Свидетельством использования таких сил стало применение зарубежных танков советского типа Т-72ЕА и M-55S. Однако подразделения резерва столкнулись с теми же проблемами, что и авангард ВСУ: обширными минными полями, огневым валом российской артиллерии и боевыми действиями вертолётов Ка-52. В результате украинские подразделения смогли продвинуться только в серой зоне, но так и не достигли первого оборонительного рубежа российских войск. Более того, населённые пункты, занятые ВСУ в ходе наступления, например, Пятихатки в Запорожской области, оказались не плацдармами для накопления сил, а огневыми мешками. Как результат, украинским войскам не удалось накопить достаточное количество сил и сосредоточить их. Важно отметить, что тактика лобовых атак не претерпела никаких изменений, что может указывать на отсутствие резервного плана на этапе разработки наступления.

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В итоге, за 40 дней наступления, украинские войска понесли значительные потери: около 30 тысяч человек были убиты или ранены, а также утрачено более 200 единиц бронированной и около 350 единиц автомобильной техники. Командование ВСУ не смогло достичь значимого прогресса и не достигло ни одной из поставленных целей в ходе наступления. Кроме того, на некоторых участках фронта российские войска начали контрудары после потери инициативы и уничтожения основных украинских сил. Отметим, что сегодня эксперты видят изменения тактики ВСУ, о чём вы можете почитать в нашем материале. Сложно сказать, сделает это наступление более эффективным, ведь Сеймур Херш полагает, что в августе уже российская армия начнёт своё наступление. 

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