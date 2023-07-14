При этом о судьбе самого Залужного ничего не известно

Уже больше двух месяцев судьба Залужного остаётся неизвестна. Некоторые журналисты полагают, что главкома ВСУ отстранил от дел лично Зеленский. Якобы, фаворитом президента Украины считается Сырский. Что любопытно, именно Сырский завалил операцию по обороне Бахмута, поэтому его фигура кажется спорной, а способности генерала по управлению армией вызывают большие сомнения. По факту, Залужного никто живьём не видел уже два месяца, а жалкие попытки киевских властей показать его в эфире не увенчались успехом. В какой-то момент там приняли решение просто игнорировать проблему, рассказывая о том, что Залужный работает в штатном режиме.

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Не исключено, что главком ВСУ уже давно погиб или имеет тяжёлые ранения, несовместимые с выполнением возложенных на него обязанностей. В прессе регулярно появляются интервью западным изданиям от имени Залужного, вот только многие журналисты заметили, что тон и заявления очень похожи на то, что ранее говорил Сырский. Может это и совпадение, а в командовании украинской армией идёт подковёрная борьба за власть. Как бы то ни было, но аналитики отмечают, что после месяца безуспешной наступательной компании, командование ВСУ приняло решение изменить свою тактику, отказавшись от крупных атак. Вместо этого бойцы вернулись к так называемой «тактике Залужного», в рамках которой наступление осуществляется малыми группами с поддержкой не более чем 2-3 единиц бронетехники на различных участках.

Эксперты обращают внимание на то, что разногласия между Зеленским и Залужным касались именно тактики ведения боевых действий. Якобы, президент Украины, руководствуясь советами специалистов НАТО, предлагал использовать сильные бронированные группы с большим числом солдат и танков во время контрнаступления на Запорожском направлении. Залужный выступал против этой идеи, что привело к тому, что наступательная операция пошла по сценарию президента. При этом сам Залужный неоднократно критиковал НАТО, а недавно заявил, что без господства в воздухе войска альянса никогда не начинают подобных операций. Залужный отметил, что украинцы всё равно пошли в бой, а из-за нехватки поддержки с воздуха потери только увеличиваются.

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Журналисты полагают, что после уничтожения более 300 танков, включая немецкие, польские и французские, украинская сторона решила вернуться к тактике, которая принесла успех в прошлом году в Харьковской области. Однако, использование «тактики Залужного» под Харьковом в 2022 году и в Запорожской области летом 2023 года имеет существенные различия. Малые группы украинских военных сталкиваются с минными полями, подвергаются интенсивному огню артиллерии, миномётов и противотанковых ракетных комплексов. Бронетехника, хотя и в меньшем количестве, продолжает уничтожаться на полях под Орехово и Пятихатками.