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Деятельность частных военных компаний (ЧВК) продолжает оставаться непрозрачной и недостаточно регулируемой как в информационном плане, так и с точки зрения законодательства. Несмотря на то, что использование наёмников в военных конфликтах может показаться относительно новым явлением, такая практика была известна ещё в эпоху Возрождения. Согласно официальным данным, в последние десятилетия количество ЧВК по всему миру значительно увеличилось. Известно, что сегодня в мире действует от 3 до 4 тысяч ЧВК, а общий годовой доход этих компаний оценивается в 350-400 миллиардов долларов. При этом рынок частных военных услуг растёт, а к 2030 году там будут вращаться суммы свыше 450 миллиардов долларов.

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Аналитики Aerospace & Defense News отмечают, что бойцы ЧВК получают щедрые гонорары. Например, недавно на одном из сайтов вакансий появилось предложение для желающих присоединиться к спецназу в Украине, где солдатам удачи предлагается заработать от 1 до 2 тысяч долларов в сутки. Курсирует информация, согласно которой доход рядовых наёмников значительно скромнее и составляет около 500 долларов в сутки. Поскольку ЧВК продолжают оставаться в серой зоне правового регулирования, сотрудники этих компаний часто нарушают не только законы своей страны, но и правила государства, в котором осуществляют свою деятельность. Поскольку значительная часть подобных структур ведёт свою деятельность в странах Африки, то скандалы и преступления ЧВК попадают в прессу нечасто. И всё же, иногда подобные истории становятся достоянием СМИ, хотя и старательно замазываются Западными элитами. Например, компания Blackwater (вынуждена была сменить название на Academi из-за плохого имиджа) не раз замечена в насилии над местными жителями. Замечены также случаи жестоких расправ над гражданскими со стороны Sallyport Global, CACI International, DynCorp и G4S, включая пытки, убийства, изнасилования, торговлю наркотиками и людьми, а также грабежи. Почти всегда виновные избегали наказания, а полное отсутствие международного законодательства, которое бы определяло место ЧВК, способствует безнаказанности. Ну а поскольку основными выгодополучателями здесь являются США и страны Европы, то любые попытки поднять вопрос рамок частных военных компаний остаются без ответа и активно блокируются.

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По некоторым данным, в Украине находится около 3 тысяч иностранных наёмников, включая более 300 граждан США. Это небольшое количество американских инструкторов позволяет Вашингтону влиять на ход конфликта, не прямо вовлекаясь в него и избегая обвинений. И всё же, иногда влиятельные функционеры Западного мира сами сознаются в своих действиях. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите альянса в Вильнюсе, что подготовка ВСУ к будущему конфликту с Россией стартовала ещё в 2014 году. Российские власти неоднократно упоминали о наличии интересов третьих стран в Украине, но западные политики всегда отрицали такие обвинения. Похоже, что всё это время США и другие члены НАТО открыто обманывали весь мир, а сегодня гордятся этим достижением. По данным аналитиков, иностранные ЧВК на территории Украины, по большей части занимаются подготовкой наёмников. Известно, что такие ЧВК, как Academi, Cubic, DynCorp и другие, заключают контракты с Минобороны Украины, а после отправляют добровольцев из стран НАТО в учебные лагеря, где их натаскивают сотрудники американских и британских ЧВК.

Также на территории Украины присутствуют контингенты нескольких американских ЧВК, которые формально не принимают непосредственного участия в боевых действиях, но выступают в качестве советников для украинских военных, а также занимаются логистикой и ремонтом вооружения и военной техники. В конце 2022 года офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что в конфликте на Украине участвуют до 10 иностранных ЧВК, хотя точное число может быть больше или меньше. Западные СМИ избегают подробного освещения вовлечения ЧВК в конфликт. Несмотря на это утаить всю правду не удаётся, а недавно стало известно о том, что помимо французской ЧВК Byblos, занимающейся эвакуацией граждан Франции в первые недели после начала СВО, в Украине присутствуют другие французские ЧВК, чья деятельность выходит за рамки гуманитарной помощи. Среди таких французских ЧВК можно назвать Chiron и Geos, которые участвовала в подготовке украинских спецподразделений. Американская ЧВК Cubic имела представительство в Украине ещё до начала СВО, а ЧВК Forward Observations Group принимала участие в тренингах и поддерживала тесные связи с украинским батальоном Азов (признан террористическим и запрещён в РФ). Представители ЧВК Sons of Liberty International признали, что с марта 2022 года оказывали консультационные услуги и проводили боевую подготовку ВСУ, ну а данный список неполный. На самом деле Украина стала полигоном не только для испытания оружия и новых тактик, но и позволяет западным ЧВК зарабатывать огромные деньги. Конфликты привлекают солдат удачи, а свои интересы в разваливающейся стране есть у Франции, Британии, Германии, не говоря уже о США. Больше на эту тему читайте в материале Известий.