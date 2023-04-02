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США планомерно толкают Украину к новому контрнаступлению. Может показаться, что Киев и сам хочет отбить часть потерянных территорий, но на самом деле налицо сложная игра, которая имеет как военную, так и политическую подоплёку. Нет никаких сомнений, что янки хотят увидеть хоть какие-то успехи ВСУ. Америка щедро насыщала украинскую армию оружием, поэтому требует результативности. Если фронт и дальше будет стоять, то голоса критиков военной поддержки Киева будут звучать всё громче, а значит в Белом доме позарез нужны победы. Но это далеко не всё, ведь в конце 2024 года состоятся выбора президента, а сегодня положение Байдена не просто шаткое. Дело в том, что действующий президент сильно разочаровал рядовых американцев, поскольку оказался не способен решить социальные проблемы общества, расходуя всё больше денег на военные нужды. Мало того, за спиной уже стоит Трамп, риторика которого привлекает всё больше сторонников.

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Дошло до того, что впервые в американской истории экс-президенту были вдвинуты обвинения, а самого его вызовут в суд. Причина явно надумана, а пресса пишет о скандале, в рамках которого адвокаты Трампа урегулировали конфликт с некой особой женского пола финансовым способом. Здесь самое время вспомнить Билла Клинтона, который будучи Президентом делал и не такое, но вышел сухим из воды. Словом, разгорается настоящий политический конфликт, а противостояние в Украине позволяет получить несколько козырных карт каждой из сторон. Сложно сказать, сможет ли сонный Джо дотянуть до следующего срока. Действующий президент выглядит бодро, но время от времени спотыкается, падает и говорить какую-то дичь. Как бы там ни было, но команда президента держит Европу в ежовых рукавицах, выдавливая всё больше оружия для Киева. Мы не знаем, когда начнётся контрнаступление, но европейские танки уже на Донбассе. Leopard 2 станет самым массовым танком западного производства в украинской армии. Соседствовать с ним будет Leopard 1, который значительно слабее и имеет ограниченные запасы боеприпасов, которые уже не выпускаются. Британия поставила Challenger 2, а французы могут начать отгрузку Leclerc. Американский Abrams задержится и может вовсе не появиться, поскольку янки не хотят, чтобы в руки российских инженеров попали секретные технологии.

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Как бы там ни было, но против всех этих танков будут сражаться российские модифицированные Т-72 и Т-90. Есть несколько модификаций, но в данном случае нас интересует, способны ли отечественные танки составить конкуренцию западным машинам. Оставим Т-72 до следующего материала, сосредоточившись на наиболее интересных особенностях Т-90М. Прежде всего нужно понимать, что машина получила двигатель В-92С2 мощностью 1130 л.с. против 840 л.с. в стандартной комплектации. Кроме того, продвинутая защита «Арена-М» справляется с направленным ударом из РПГ-7 и даже широко разрекламированного Javelin. Происходит это за счёт того, что система способна обнаруживать летящий снаряд гранатомёта и даже подкалиберник, выстреливая в направлении удара поражающие элементы. В итоге разрыв происходит вдали от танка, что позволяет выходить без видимых повреждений из самых сложных поединков. Не стоит забывать от 125-мм пушке, которая получила возможность использовать управляемые ракеты, за счёт чего сбивает даже вертолёты на расстоянии до 5 миллиметров. На самом деле это не всё, ведь был улучшен прицел, установлена система управления огнём «Калина», а также множество других нововведений.

Но на поле боя решающим является даже не толщина брони, а манёвренность и скорость. Ну а здесь у Т-90 нет равных. Дело в том, что в полной комплектации российский танк весит всего 47 тонн, тогда как Leopard 2 может достигать 60 тонн, а британский Challenger 2 все 75 тонн. Leclerc и Abrams также тяжелее, а в итоге именно Т-90 считается самым манёвренным из современных танков. Но и это ещё не всё, поскольку российская машина имеет самый низкий профиль, а в итоге является сложной быстро маневрирующей целью. За счёт этого можно вписать танк в неровности местности, что усложнит наведение и повысит выживаемость. Ну а слишком тяжёлые танки Leopard 2 и Challenger 2 не только проигрывают российскому по заметности, но и сильно усложняют логистические проблемы. Дело в том, что сегодня в Украине нет ни одного моста, по которому можно перевести британскую машину. Придётся воспользоваться услугами специализированных укладчиков понтонов, но это медленно, а значит небезопасно. Leopard 2 в модификации А6 имеет неплохие характеристики, вот только союзники Киева отправляют пока исключительно версию А4. Ну а это танк 80-х годов прошлого столетия, который уступает даже модернизированному Т-72.

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Несколько дней назад чешский генерал попытался охладить пыл фантазёров, которые рассказывают о невероятной мощи немецких кошек. Почитайте наш материал, ведь ситуация такова, что западные танки будут сражаться как минимум против равных по силе машин. Но это теоретически, ведь в случае столкновения с Т-90М, у немецких кошек нет никаких шансов. Кстати, в Украине уже заметили, что русские слишком быстро наладили выпуск и модернизацию новых танков. Почитайте об этом подробнее по ссылке.