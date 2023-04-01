Сомнения высказал глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли

Несколько дней назад в Китае появилась любопытная публикация, авторы которой утверждали, что война с США неизбежна, а значит стране нужно к этому готовиться. Заявление сделала группа китайских военных, что вызвало тревогу не только у местных жителей, но и политиков по ту сторону океана. Но если обычные люди просто беспокоятся, услышав столь резонансное заявление, то военные сильно напряглись, ведь именно этим ребятам придётся сражаться с многомиллионной армией КНР. Сложно понять, чего добивается Вашингтон у границ Китая. В белом доме откровенно провоцируют Пекин, поэтому вопрос адекватности команды текущего президента остаётся открытым, а значит ожидать можно чего угодно. При этом многие в США опасаются, что Китай не станет в одиночку сражаться с Америкой, воспользовавшись союзом с Россией. Несколько дней назад состоялась виртуальная конференция Defense One, в рамках которой выступил глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли. По его мнению, сегодня перед США стоить ключевая цель: недопущения военно-политического союза между Россией и Китаем. Милли не стал делиться подробностями того, какие действия будут предприниматься для достижения поставленной цели, но заявил о неком геополитическом подходе, который вобьёт клин между РФ и КНР.

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Похоже, Пентагон снова начнёт устраивать провокации, вести подрывные действия, обманывать и шантажировать всех вокруг. Милли добавил, что вести военные действия сразу против двух сверхдержав для США будет сложно, а нечто подобное может произойти в результате какого-то инцидента. Вдаваться в подробности глава комитетов начальников штабов Пентагона не стал, пространно рассказывая о важности соблюдения договорённостей между странами. Подобные заявления очень любопытно выглядят на фоне того, что Америка планомерно подталкивает те или иные государства к полному отказу от взятых на себя обязательств. К примеру, в последнее время поднимается тема нарушения Польшей заключённого ранее Варшавского договора. Ну а Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации указала в сторону Словакии. Дело в том, что между властями этой страны и Россией было заключено соглашения о недопустимости передачи третьим странам любых вооружений. Речь идёт об истребителях МиГ-29, которые остались в Словакии после распада Чехословакии. В документе запрещается отдавать самолёты без разрешения Россия, вот только 4 из находящихся в распоряжении 13 истребителей уже в Киеве.

На этом фоне становится очевидно, что США и их союзники легко отказываются от подписанных договоров и взятых на себя обязательств, если выполнять подобные соглашения становится невыгодно. Ну и как с такими товарищами вообще что-то можно подписывать? Вопрос сложный, но янки пытаются не замечать обеспокоенности со стороны РФ, руководствуясь личными интересами американских элит. Что до указанного выше Милли, то он поделился со слушателями собственным мнением относительно успешности так называемого контрнаступления украинской армии. Напомним, сегодня есть несколько различных мнений, авторы которых рассказывают о концентрации резервов на том или ином направлении. Не исключено, что ВСУ попытается развить успехи на Купянском направлении. Особенно опасным считается Бахмут, где наступательные действия ведутся силами ЧВК «Вагнер». По данным Пригожина, здесь сконцентрировано до 80 тысяч бойцов ВСУ, поэтому нужно не только идти вперёд, но и прикрывать фланги. Ну и наиболее вероятным считается Запорожское направление. Здесь аналитики опасаются выхода украинской армии к Азовскому морю с захватом Мариуполя и контролем над сухопутной границей с Крымом. По мнению Милли, президент Украины ставит нереалистичные цели.

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Напомним, Зеленский заявил, что уже вскоре захватит Крым и вытеснит войска РФ к границам 1991 года. Милли относится к подобным словам с большим скепсисом. По его мнению, в краткосрочной перспективе добиться подобных успехов Киеву не удастся. Он тут же оговорился, добавив, что не считает цель невозможной. Было бы странно, если бы глава комитетов начальников штабов Пентагона открыто сказал обратное. По словам Милли, в 2023 году достичь поставленных целей не удастся, поскольку перед ВСУ стоит крайне сложная задача.