По словам одиозного дипломата Мельника, ВПК РФ вводит в строй 10 танков в сутки

Тема украинского контрнаступления уже давно считается одной из основных не только в российском информационном пространстве, но и регулярно появляется на страницах зарубежных изданий. В США делают всё возможное, чтобы усилить мощь ВСУ, поставляя значительное количество вооружения. Не отстаёт и Европа, а власти отдельных государств идут на нарушение всех ранее заключённых договоров, пытаясь угодить сонному Джо, недовольно поглядывающему со своего трона на возню копошащихся вассалов. Масштабы военной помощи поражают, а в результате многие страны уже заявили о полном исчерпании складов с техникой и боеприпасами. Предсказать направление наступления крайне сложно, но более вероятным считается Запорожский участок. В случае успеха Украина получит доступ к Азовскому морю, контроль над сухопутной границей с Крымом и сможет провести ещё один бросок в сторону Мариуполя и Каховки. Всё это только планы, ну а член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не только подтвердил вероятность удара, но и поделился некоторыми подробностями.

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По его словам, на Запорожском направлении находятся огромные резервы. Судя по поступающим данным, Киев стянул сюда до 75 тысяч солдат, не забыв передислоцировать бронированную технику стран НАТО. Немецкие Leopard 2 пока не замечены, но в наличии американские HIMARS, а также широко разрекламированные колёсные танки AMX-10RC, поставленные из Франции. Подобная техника бесполезна при обороне, а вот за счёт высокой манёвренности и скорости способна выступать в качестве ударного кулака. Рогов полагает, что наступление будет идти по нескольким направлениям одновременно. Скорее всего, основные силы будут вести сухопутную операцию со стороны Запорожья, но ожидается массированный удар в узкой части Каховского водохранилища. Предполагается, что Киев попытается форсировать Днепр с последующим захватом Энергодара и запорожской атомной электростанции. Подобные попытки предпринимались и ранее, но не имели успеха. Украинская армия время от времени проводит разведку боем, прощупывая оборонительные позиции армии РФ. В последний раз нечто подобное состоялось 15 марта, а сам Рогов полагает, что в настоящее время у Киева недостаточно сил для прорыва эшелонированной обороны на указанных направлениях. Что до форсирования Днепра, то попытка будет стоить ВСУ огромных потерь, поскольку армия РФ готова к отражению наступления.

Эксперты полагают, что оценка боеспособности противника – это крайне сложная задача, от точности которой зависит успех операции. Ну а сложности с поставками западной техники и снарядов подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Если вы уже забили, то в 2022 году этот персонаж отметился в Германии, где занимал должность посла. Там он критиковал власти, унизив президента и обозвал канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой. На этом выпады в адрес немецких политиков не прекратились, ну а в какой-то момент Мельнику нашли тёплое местечко в Киеве. На этой неделе одиозный политик отправился в виртуальное путешествие в Германию, где в рамках конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung пожурил своих немецких слушателей за медлительность и нерасторопность. Мельник отметил, что все страны НАТО поставили в Украину с начала 2023 года только 50 или 60 танков. По мнению замминистра иностранных дел Украины, это очень мало, а темпы разочаровывают. Именно поэтому наступательная операция постоянно откладывается, а успех зависит от способности Германии и других союзников Украины выполнить свои обязательства. Чуть позднее он подтвердил свои слова изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung и добавил несколько пикантных подробностей.

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Мельник посетовал на нехватку танков и указал в сторону России. По его данным, сегодня военно-промышленный комплекс РФ способен вводить в бой до десяти танков в сутки. Судя по всему, бывший дипломат имел в виду не только производство, но и модернизацию, ну а сам Мельник уверяет, что в таких условиях о создании преимущества на фронте не может быть и речи. Только общими усилиями удастся создать танковый кулак, который окажется способен выполнить поставленные цели. Сложно сказать, насколько точна информация, озвученная заместителем министра иностранных дел Украины. Опровергнуть или подтвердить подобные заявления мы не можем, но есть косвенные доказательства того, что иностранные танки уже начали поступать в Украину. По данным военкора, ведущего Telegram-канал WarGonzo, под Угледар были переброшены сразу 10 немецких танков. Leopard 2 были замечены бойцами РФ, а информация озвучена командиром БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса. В последнее время это направление становится всё более горячим, а значит исключать попытки прорыва здесь не стоит. Предполагается, что основной удар всё же состоится на Запорожском направлении, ну а под Угледаром силами немецкой брони попытаются отвлечь на себя значительные силы.