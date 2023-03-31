Ну а пока выпал снег, наступление снова переносится

Судя по тем данным, что попадают в прессу, США уже несколько месяцев требуют от Киева доказательств эффективного применения оружия на десятки миллиардов долларов, которые было поставлено десятками стран НАТО. Речь идёт о масштабном контрнаступлении, которые должно было состояться зимой, после этого в конце марта, а недавно в командовании ВСУ и вовсе заговорили о необходимости переноса наступательной операции на конец весны. Возникает ощущение, что в Киеве опасаются последствий поражения, поэтому делают всё возможное, чтобы отдалить неизбежное. Предсказать расклад сил и направление удара сложно, ну а западные и российские эксперты смотрят на ситуацию под разным углом. В США верят в то, что ВСУ могут проломить оборону на Запорожском направлении и захватить сухопутный коридор, соединяющий большую землю с Крымом. Ну а в РФ полагают, что эшелонированная оборона окажется украинской армии не по зубам.

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Как бы там ни было, но появляется всё больше свидетельств того, что наступление будет перенесено на лето. Сегодня в зоне проведения СВО выпал снег. Представители украинского командования тут же заявили, что такой расклад значительно осложнит наступление, а значит есть все основания для переноса операции. Не исключено, что перед нами очередной виток информационной борьбы, когда предпринимается попытка отвлечь внимание российской стороны, но есть и другое мнение. К примеру, Пригожин заявил о том, что под Бахмутом уничтожаются самые боеспособные соединения ВСУ, при этом сражение окажет решающее значение на ход СВО. Ну а сегодня в прессе появилась ещё одна версия. Так, нельзя исключать сценарий, при котором наступление откладывается ещё и потому, что штабные офицеры НАТО, планировавшие его детали, были уничтожены 9 марта при помощи ракеты «Кинжал». Словом, каждый может верить тому, что ему кажется наиболее достоверным, но есть фундаментальные факторы, с которыми нужно считаться.

К примеру, вес танков, которые прибывают в Украину. К примеру, Challenger 2 весит почти 75 тонн, а значит ему крайне противопоказано передвижение по пересечённой местности во время сезона дождей. Такая машина может надолго задержать колонну, что превратит наступательный кулак в лёгкую мишень. Стоит учитывать, что украинские вояки ещё и провалили учебную программу, пытаясь увиливать от занятий на полигонах в Британии. Но даже если предположить, что в британских и немецких танках будут сидеть инструкторы НАТО, то есть ещё одна проблема, о которой в Европе предпочитают помалкивать. По мнению бывшего начальника Генштаба армии Чехии генерала Йиржи Шедивы, западные и украинские политики слишком много внимания привлекают к танку Leopard 2. Известно, что несколько стран уже передали Киеву десятки машин, тогда как другие ремонтируют повреждённые механизмы и планируют передать технику в самое ближайшее время. Генерал отметил, что немецкий танк подаётся как самое совершенное оружие на планете, способный пробить российскую оборону, а между тем пока Киев получил сильно устаревшие Leopard 2А4, который были выпущены в 1980-х годах. Нетрудно подсчитать, что некоторым танкам уже 40 лет, при этом почти все они не проходили никакой модернизации.

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Йиржи напомнил, что старые немецкие кошки уже появлялись в нескольких конфликтах, не показав вообще никаких успехов. Например, в Сирии Leopard 2 применялся турецкой армией против правительственных войск, а также разрозненных боевиков. В результате за несколько миссий было потеряно больше десяти машин, после чего эксперимент с танками быстро прекратили, а машины перестали участвовать в ударных операциях без прикрытия с воздуха. Вот только тогда против немецкой брони выступали слабо вооружённые бойцы, тогда как российская армия получила достаточно модернизированных Т-72М, которые не уступают немецким кошкам по тактико-техническим характеристикам. Чешский генерал полагает, что танки действительно могут помочь украинскому командованию, но случится это только в том случае, если их количество будет исчисляться десятками, а сроки передачи не задержатся. Что до американского Abrams, который на фоне старых немецких танков выглядит намного лучше, то США не спешат с поставками. В лучшем случае американскую броню стоит ожидать через год, но это по самым оптимистичным прогнозам. Дополнительная информация на заданную тему: 1, 2, 3, 4.