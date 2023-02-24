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Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников

Будни солдатов ЧВК "Вагнер" похожи на игру Контр Страйк, вот только ставка в этой игре - жизнь
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Информации о ЧВК «Вагнер» в прессе крайне мало. Мы слышали о строгом уставе, когда предательство карается смертью, а также видели, что всё это не досужие россказни. «Музыканты» уже много лет продолжают победное шествие по Африке, вытесняя европейцев с насиженных мест. В результате только Франция лишилась контроля над ЦАР (Центрально Африканская Республика), Мали и Буркина-Фасо. США усиливают давление на союзников, вынуждая вводить санкции против российской ЧВК, ну а Конгресс и вовсе дал добро на уничтожение Пригожина. При этом «Вагнер» считается террористической организацией, а гражданам многих европейских стран запрещены любые контакты с представителями оркестра на выезде. Сомневаемся, что у янки что-то получится, поскольку миллионы людей по всему миру выразили желание влиться в ряды «музыкантов», а значит Пригожин всегда найдёт достаточно бойцов для решения тех или иных задач за пределами России.

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Как мы написали выше, о буднях «вагнеровцев» известно очень мало, ну а недавно в сети появились откровения одного из солдат, который рассказал о происходящем анонимно. Обойдёмся без источника, ну а вы вольны верить или не верить в озвученную ниже информацию. Прежде всего боец подтвердил, что наступательных характер вынуждает вести повышенный расход боеприпасов, а иногда снаряды не успевают подвозить. Интенсивность огня очень высокая, а сам он неоднократно принимал участие в вылазках на территорию противника с захватом пленных и уничтожением опорных пунктов. Чаще всего один автомат служит не больше 2-3 месяцев, но иногда его приходится менять на трофейный прямо во время боя. Признайтесь, что вы делали так во время игры в Контр Страйк, так вот бойцы ЧВК «Вагнер» научились использовать подобную тактику в условиях уличного противостояния. Солдат рассказывает, что однажды ему пришлось 5 раз за один бой заменить автомат, подбирая трофейный, поскольку времени на перезарядку просто не было. Наиболее эффективны бронебойные патроны, позволяющие пробивать бронежилеты, но бывает и так, что даже прямого попадания в голову недостаточно. 

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«Вагнеровец» отмечает, что некоторые украинские солдаты идут в бой под сильнодействующими обезболивающими препаратами наркотического характера и могут продолжить сражаться ещё 15 секунду после попадания в голову. Эти ребята колют себе в ногу некие шприцы, что позволяет им не обращать внимания на ранения и осколочные поражения конечностей. При этом в последнее время среди украинских солдат наблюдается страх перед «музыкантами». Был случай, что, увидев шевроны, 35 бойцов сдались 10 солдатам, поскольку не захотели вступать в стычку с «вагнеровцами». Ну а на линии соприкосновения всё больше иностранных наёмников, которые гораздо лучше обращаются с пленными, чем обычные украинцы. Боец отмечает изменения тактики боя, а также более грамотное использование артиллерии. Всё это позволяет добиваться поставленных задач с минимальными потерями. 

Очень помогает авиация, а интенсивность обстрелов вражеских опорных пунктов сильно возросла, что помогает отодвигать противника всё дальше. Сам он несколько раз находился на краю смерти, а однажды даже пришлось встретиться с украинским квадрокоптером, сбросившем гранату прямо у его позиции в окопе. В этот момент сработала реакция, в результате чего он ногой оттолкнул гранату подальше от себя. Насколько часто такое происходит неясно, но тот факт, что обе стороны используют беспилотники, не является тайной. Боец ЧВК «Вагнер» рассказал и о том, что руководство не бросает в открытый бой новичков. Каждый из тех, кто только попал на фронт вначале отправляется на относительно спокойные участки, а только после получения достаточного количества опыта или по собственному желанию может быть направлен в горячие точки. 

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Повторимся, что мы не знаем, насколько данная история правдива. Ну а о том, как проблемы нехватки боеприпасов повлияли на ЧВК «Вагнер» вы можете прочесть в нашем материале. Там же есть данные о том, что высшее командование дало добро на возобновление поставок. 

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