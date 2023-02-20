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ЧВК «Вагнер» вытеснила Францию из африканской страны – "музыканты" взяли контроль над Буркина-Фасо
До этого была Мали и ЦАР, откуда европейцев вытесняет ЧВК "Вагнер"
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Долгое время Африка находилась под контролем нескольких стран Европы. Особенно активна на этом направлении была Франция, усилиями которой несколько государств превратились в осиное гнездо, вооружённое противостояние в которых не прекращалось десятилетиями. Колонисты взяли под контроль наиболее привлекательные объекты, выжимая все соки из «Чёрного» континента, обменивая ресурсы и дешёвую рабочую силу на красивые бумажки. Похоже, со времён Колумба ничего не изменилось, если не считать того, что брать рабов в наше время уже не принято. Вместо этого местные жители годами живут в шахтах и на рудниках, умирая за корочку маисовой лепёшки. В качестве примера можно привести Конго, где добыча кобальта стала единственным способом свети концы с концами. В шахтах работают дети и беременные женщины, а многие из них не доживут до совершеннолетия. При этом в Конго действует специальная миссия военного контингента ООН, в обязанности которой должен входить контроль над боевиками и стабилизация ситуации. Увы, но Европа глуха к стонам африканцев, поскольку предпочитает набивать своё брюхо за счёт бывших колоний. 

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Вы могли слышать о том, что в последние годы ситуация стала меняться. Вначале ЧВК «Вагнер» установили контроль над ЦАР (Центрально Африканская Республика), где долгое время пламя пожара порождало бедность, а смертность среди детей достигала критических значений. После этого «оркестранты» добрались до Мали. Случилось это в начале 2022 года, когда местные власти попросили Францию вывести военный контингент из своей страны. Тогда действия российских солдат наделали много шума. Ещё бы, Франция лишилась традиционной кормушки, позволявшей десятилетиями наполнять собственную казну. Что любопытно, французов вынудили уйти как сторону, потерпевшую полное поражение, тогда как 1000 бойцов из ЧВК «Вагнер» быстро взяла ситуацию под контроль, указав любителям лягушачьих лапок на выход. Похоже, Пригожин намерен окончательно избавить «Чёрный» континент от присутствия бывших колонистов, поскольку сегодня власти Франции официально сообщили о том, что покидают Буркина-Фасо.

Отметим, что Буркина-Фасо формально независима, вот только после того, как страна перестала считаться колонией Франции, военный контингент французских солдат не покидал африканское государство. Население страны составляет 21 миллион, из которых в прошлом году почти 3 миллиона находились на грани голода. В Буркина-Фасо наблюдаются постоянные вспышки птичьего гриппа, а в целом страна сильно пострадала от коронавируса и других заболеваний. Несмотря на военное присутствие миротворческих сил, государство разрывается от террористических атак. Только за 2016-2021 годы в ходе различных актов насилия убито больше 2000 человек, при этом почти 2 миллиона считаются беженцами. Постоянные войны и революции раздирают государство на части, ну а Франция смотрела на всё это и даже иногда аплодировала. Похоже, кому-то в Европе было очень выгодно, что страна с населением в 21 миллион человек стоит с протянутой рукой.   

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Мы не станем утверждать, что после прихода в Буркина-Фасо представителей ЧВК «Вагнер» дела в стране пойдут на поправку. Всё очень сложно, ведь на этот раз Россия не планирует содержать всех вокруг в ущерб собственным интересам. Жителям Буркина-Фасо придётся сделать всё самостоятельно, но «оркестранты» уж точно не будут вести себя так, как делали добрые европейцы все последние десятилетия. Сегодня флагшток на военной базе в Уагадугу пуст, ведь французский флаг больше не развивается над её крышей. Представители Франции стараются не комментировать происходящее, ну а эксперты констатируют, что государство потеряет доступ к ресурсной базе «Чёрного» континента. На этом фоне примечательны заявления Аполлинера Кьелема де Тамбела, который с недавнего времени занимает пост премьера Буркина-Фасо. По его словам, правительство сделало верный выбор, решив привлечь к обеспечению безопасности ЧВК «Вагнер». У «музыкантов» есть достаточно высокий опыт в борьбе с террористами и радикалами, поэтому нет никаких сомнений, что русские лучше справятся с поставленной задачей, чем это делали французы. Никакого разрыва дипломатических отношений между Францией и Буркина-Фасо не предполагается, но в целом африканское государство планирует идти своей дорогой, оставив колониальное прошлое за спиной. 

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#политика #чвк вагнер
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