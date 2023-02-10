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Как сэкономить на покупке компьютера – выбираем процессор и видеокарту без фанатизма и переплат
Самое главное - уложиться в заложенный бюджет, но взять как можно более скоростные комплектующие
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Предположим, что вы решили собрать игровой компьютер. Если денег хватает на видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, то вам обязательно потребуется мощный процессор хотя бы за 35 тысяч рублей. Подойдёт и Ryzen 7 7700Х, но под этот камень нет недорогих материнских плат, поэтому он походит далеко не всем геймерам. И всё же, энтузиасты с полными карманами могут позволить себе намного больше, чем обычные любители компьютерных игр, но и платят эти ребята ощутимо дороже. 

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Но это с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti, тогда как в случае GeForce RTX 3060 вам не нужно мощное железо, способное на рекорды и ультимативную производительность. Ну а поскольку большая часть геймеров не стремиться к рекордам, то можно сделать вывод, что нормальному человеку не нужен скоростной процессор. Сегодня мы остановимся на нескольких камнях, которые точно вам понравятся. Не все они одинаково выгодны, но в этом мы попробуем разобраться здесь и сейчас. 

14 590 рублей стоит Core i5-12400F. Сам по себе процессор очень неплох, ну а его позиционирование по сравнению с конкурентами станет ясно ниже. Core i5-12400F современный и быстрый, он может предложить тактовую частоту до 4.4 ГГц и отлично справляется с играми. Можно сказать, что вся 12-я серия Intel заточена под игры, поэтому и Core i5-12400F имеет все основания считаться геймерским. С раскрытием видеокарты проблем не возникнет, а за счёт того, что в магазине есть материнские платы до 100 долларов, можно собрать недорогой компьютер без переплат. 

Немного дешевле Ryzen 5 5600X. Если вы не разбираетесь в процессорах, то могли предположить, что перед вами аналогичные по скорости камни, вот только это не так. Core i5-12400F даже близко не лежал возле Ryzen 5 5600X, а последний является конкурентом для Core i5-12600К. А это совсем другой уровень, где цены на процессоры стартуют с 23 тысяч рублей. Учтите, что Ryzen 5 5600X также не имеет требований к материнской плате и оперативной памяти, а значит сборка будет стоить недорого. В итоге за те же деньги можно претендовать на более внушительный потенциал, а значит сегодня Core i5-12400F мы вам брать не советуем. 

А вот Core i5-11400F вполне можно покупать. Поскольку мы говорим о недорогих процессорах, то многие пользователи считают каждую сотню разницы. Ну а здесь сразу 2500 вы экономите на камне и ещё получаете в комплекте систему охлаждения. Если у вас видеокарта уровня GeForce GTX 1660 Super, то можете даже не напрягаться, ведь ваш Core i5-11400F будет прекрасно работать, а вы потратите на сборку меньше денег. Кстати, материнские платы под 11-ю серию стоят недорого, поэтому сэкономить можно и здесь.

За те же 12 тысяч вы можете отхватить Ryzen 5 5600G. С таким процессором можно начать экономить ещё до того, как вы перешли к выбору видеокарты, ведь он включает интегрированную графику. На 100% заменить дискретный графический чип не получится, но в танках и стрелялках ваш камень будет обеспечивать отличный уровень быстродействия. Некоторые блогеры советуют купить память с разгонным потенциалом, ну а тот факт, что вам потребуется нормальная система охлаждения, должен уяснить любой геймер. Процессор не сильно горячий, но в играх может доставить некоторые хлопоты, поэтому будет лучше, если вы позаботитесь об отводе температуры заранее. 

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Дешевле 9 тысяч в продаже есть только 1 игровой камень, и это Core i3-12100F. Фактически, за 8500 вы открываете дверь в мир игр на средних настройках с недорогой видеокартой. Глупо думать о том, что этот камень потянет GeForce RTX 3060 Ti. Да такая видеокарта у вас заработает, но точно не будет такой быстрой, как задумывал производитель. Остановитесь на GeForce RTX 3050 или менее дорогом графическом чипе, ну а всё остальное и вовсе можно взять со скидками и без скрытого потенциала. Помните, что Core i3-12100F просто работает. Не очень быстро, но достаточно, чтобы обеспечить работу офисного ПК или системы для школьника или начинающего геймера.

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