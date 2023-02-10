Самое главное - уложиться в заложенный бюджет, но взять как можно более скоростные комплектующие

Предположим, что вы решили собрать игровой компьютер. Если денег хватает на видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, то вам обязательно потребуется мощный процессор хотя бы за 35 тысяч рублей. Подойдёт и Ryzen 7 7700Х, но под этот камень нет недорогих материнских плат, поэтому он походит далеко не всем геймерам. И всё же, энтузиасты с полными карманами могут позволить себе намного больше, чем обычные любители компьютерных игр, но и платят эти ребята ощутимо дороже.

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Но это с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti, тогда как в случае GeForce RTX 3060 вам не нужно мощное железо, способное на рекорды и ультимативную производительность. Ну а поскольку большая часть геймеров не стремиться к рекордам, то можно сделать вывод, что нормальному человеку не нужен скоростной процессор. Сегодня мы остановимся на нескольких камнях, которые точно вам понравятся. Не все они одинаково выгодны, но в этом мы попробуем разобраться здесь и сейчас.

14 590 рублей стоит Core i5-12400F. Сам по себе процессор очень неплох, ну а его позиционирование по сравнению с конкурентами станет ясно ниже. Core i5-12400F современный и быстрый, он может предложить тактовую частоту до 4.4 ГГц и отлично справляется с играми. Можно сказать, что вся 12-я серия Intel заточена под игры, поэтому и Core i5-12400F имеет все основания считаться геймерским. С раскрытием видеокарты проблем не возникнет, а за счёт того, что в магазине есть материнские платы до 100 долларов, можно собрать недорогой компьютер без переплат.

Немного дешевле Ryzen 5 5600X. Если вы не разбираетесь в процессорах, то могли предположить, что перед вами аналогичные по скорости камни, вот только это не так. Core i5-12400F даже близко не лежал возле Ryzen 5 5600X, а последний является конкурентом для Core i5-12600К. А это совсем другой уровень, где цены на процессоры стартуют с 23 тысяч рублей. Учтите, что Ryzen 5 5600X также не имеет требований к материнской плате и оперативной памяти, а значит сборка будет стоить недорого. В итоге за те же деньги можно претендовать на более внушительный потенциал, а значит сегодня Core i5-12400F мы вам брать не советуем.

А вот Core i5-11400F вполне можно покупать. Поскольку мы говорим о недорогих процессорах, то многие пользователи считают каждую сотню разницы. Ну а здесь сразу 2500 вы экономите на камне и ещё получаете в комплекте систему охлаждения. Если у вас видеокарта уровня GeForce GTX 1660 Super, то можете даже не напрягаться, ведь ваш Core i5-11400F будет прекрасно работать, а вы потратите на сборку меньше денег. Кстати, материнские платы под 11-ю серию стоят недорого, поэтому сэкономить можно и здесь.

За те же 12 тысяч вы можете отхватить Ryzen 5 5600G. С таким процессором можно начать экономить ещё до того, как вы перешли к выбору видеокарты, ведь он включает интегрированную графику. На 100% заменить дискретный графический чип не получится, но в танках и стрелялках ваш камень будет обеспечивать отличный уровень быстродействия. Некоторые блогеры советуют купить память с разгонным потенциалом, ну а тот факт, что вам потребуется нормальная система охлаждения, должен уяснить любой геймер. Процессор не сильно горячий, но в играх может доставить некоторые хлопоты, поэтому будет лучше, если вы позаботитесь об отводе температуры заранее.

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Дешевле 9 тысяч в продаже есть только 1 игровой камень, и это Core i3-12100F. Фактически, за 8500 вы открываете дверь в мир игр на средних настройках с недорогой видеокартой. Глупо думать о том, что этот камень потянет GeForce RTX 3060 Ti. Да такая видеокарта у вас заработает, но точно не будет такой быстрой, как задумывал производитель. Остановитесь на GeForce RTX 3050 или менее дорогом графическом чипе, ну а всё остальное и вовсе можно взять со скидками и без скрытого потенциала. Помните, что Core i3-12100F просто работает. Не очень быстро, но достаточно, чтобы обеспечить работу офисного ПК или системы для школьника или начинающего геймера.