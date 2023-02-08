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Почему Ryzen 7 7700X можно назвать лучшим процессором 2023г, но время покупки его ещё не пришло
Стоит подождать месяц, после чего сборка на Ryzen 7 7700X окажется на 150 долларов дешевле
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Выход процессоров AMD последнего поколения едва не обернулся для компании тотальным провалом. Выяснилось, что руководство красных не учло рыночную конъюнктуру и потребности своих клиентов. Проще говоря, спрос падает, а пользователи не готовы инвестировать 300 долларов и больше в материнскую плату. А тут ещё и переход на оперативную память стандарта DDR5 прибавился, что только увеличило стоимость сборки на процессорах серии Ryzen 7000. 

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Похоже, Лиза Су иногда умеет делать верные выводы, принимая быстрые решения, ведь совсем недавно огромные скидки на процессоры доехали и до России. Вначале шанс купить камни по выгодным ценам предоставился жителям США, ну а скидки в российской рознице весьма заманчивы. Особенно хорош Ryzen 7 7700X, который может стать идеальным процессором, способным справляться с любыми задачами ещё очень много лет. Давайте изучим цены на конкурентов 8-ядерного камня, а после сделаем выводы.

Начнём с Ryzen 7 7700X. Процессор поступил в магазины по цене 399 долларов. Если перевести в рубли, то получится 28 тысяч, вот только в РФ нужно прибавлять 20% налог, таможенные взносы, хотелки торговых сетей и выгоду поставщиков. Не забывайте, что Ryzen 7 7700X пришёл в Россию по санкционным каналам, поэтому свой хлеб с красной икрой хотя кушать многие участники параллельного импорта. Как видите, сегодня за этот процессор просят 31 тысячу, а значит можно говорить о том, что рекомендованная цена сравнялась с магазинной всего через несколько месяцев после старта продаж. Такого мы не видели очень давно. Если вы ещё раздумываете, то мы предлагаем вам подождать ещё месяц, ведь именно тогда в продажу поступят недорогие материнские платы на чипсете А620. Сам Ryzen 7 7700X очень перспективный, а наличие бюджетной материнской платы только повысит спрос на него.

На самом деле конкурентом для указанного выше процессора AMD стал Core i7-13700К, вот только камень Intel стоит на 10 тысяч дороже. При таком раскладе выбор падает на Core i5-13600KF. Покупатели этого процессора должны помнить, что сам он уступает Ryzen 7 7700X по быстродействию в играх и любых других задачах, но оказывается выгоднее при сборке готового компьютера. Для многих именно денежный фактор оказывается решающим, ну а думающие пользователи всегда сделают правильный выбор. Теоретически, Core i5-13600KF можно разогнать, но эксперты уверяют, что он никогда не станет таким же быстрым, как Ryzen 7 7700X, а вот попытка выжать из процессора Intel пару сотен мегагерц окажет негативное влияние на ваш бюджет. А в итоге преимущество в цене по сборке окажется уже не на стороне синих.

Если вы хотите купить действительно мощный камень, но не готовы переплачивать за материнку и ОЗУ, то самое время обратить внимание на 12-ядерный Ryzen 9 5900Х. Процессор в играх уступает новому Ryzen 7 7700X, но это только в том случае, если вы купили видеокарту за 100 тысяч рублей. Во всех остальных случаях между ними паритет. Ну а учитывая тот факт, что под Ryzen 9 5900Х вы можете найти материнскую плату за 100 долларов, решать здесь и вовсе нечего. К слову, Ryzen 9 5900Х ещё и быстрее в рабочих задачах. Некоторые блогеры вещают о том, что покупка Ryzen 7 7700X перспективнее, поскольку этот камень основан на новом сокете АМ5. Теоретически, вы сможете обновить систему простой заменой процессора, но случится это очень нескоро.

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Примерно в одну цену в наличии Core i5-12600K и Ryzen 5 7600Х. Первый принадлежит к прошлому поколению и ощутимо медленнее. Ну а второй может и быстрее, но потребует материнскую плату за 300 долларов. Как вы могли прочесть выше, пока недорогих предложений в магазинах под Ryzen 5 7600Х, этот процессор остаётся не лучшим выбором. Получается, что собрать компьютер на Core i5-12600K дешевле. Пока дешевле, ну а насколько ситуация изменится после появления в продаже материнских плат на чипсете А620, мы увидим уже в марте. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 7700x
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