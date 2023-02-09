Core i5-12600K только кажется выгодным, а на самом деле сильно переоценён

Предположим, что вы планируете купить компьютер, но никак не можете понять, сколько вообще денег на него стоит потратить. Если бюджет сильно ограничен, то все вопросы проходят мимо, но бывает и так, что строгих рамок нет, а хочется взять максимально быструю систему за свои деньги. Можно обратить внимание на флагманы, вот только всё это не для обычных пользователей, поэтому взглянем на процессоры до 20 тысяч рублей. Именно здесь скрываются наиболее оптимальные решения, позволяющие уместиться даже не в самый большой бюджет.

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Поскольку принято сравнивать AMD и Intel, то сегодня мы попытаемся понять, кто оказался ближе к обычным пользователям, а чьи цены оставляют желать лучше. Отметим, что в американской или европейской рознице всё может быть иначе, а наличие скидок и вовсе делает некоторые продукты крайне выгодными. Так и есть, но нас с вами интересует то, что предлагают российские магазины, поэтому приступим.

За Core i5-12600K просят почти 24 тысяч рублей. Поскольку это только начало нашего материала, то давайте перечислим сильные стороны этого процессора. Самое очевидное – он быстрый. Так, вы легко можете купить видеокарту за 40-50 тысяч рублей, поскольку ваш камень раскроет её потенциал без особых трудов. Также не стоит забывать, что Core i5-12600K вышел больше года назад, а значит для него в наличии бюджетные материнские платы за 100 долларов и такая же недорогая оперативная память. В итоге вы можете собрать компьютер без больших вложений, но ведь это только начало материала, поэтому не будем считать данный камень идеальным.

За 23 тысячи вы можете охватить Ryzen 5 7600X. Новый 6-ядерник намного быстрее указанного выше Core i5-12600K, но имеет одну неприятную особенность: под него нет недорогих комплектующих. Да, вам придётся брать материнскую плату под 30 тысяч рублей, а к ней оперативную память нового поколения DDR5. Неприятно, а некоторые эксперты полагают, что время Ryzen 5 7600X ещё не пришло. Ждём появления в рознице материнских плат на чипсете А620, после чего можно будет действительно говорить о перспективе нового камня AMD.

За 22 тысячи вас поджидает Ryzen 7 5800Х. А вот здесь сплошные плюсы. Прежде всего вам не нужно переплачивать за материнку и ОЗУ, ведь бюджетного добра в магазинах достаточно. Можно всегда взять что-то подороже, но смысла в этом нет никакого. Давно доказано, что Ryzen 7 5800Х плохо разгоняется, а без хорошей системы охлаждения он и вовсе может не достигать штатных тактовых частот. Ну а попытка раскрыть разгонный потенциал этого камня будет вам стоить очень дорого и никогда не окупится. Единственное оправдание подобным действия – это опыт, который вам нужен для чего-то другого. Ну или скука, вдруг вам нечем заняться, а деньги трут карман.

Очень неплохо смотрится Ryzen 7 5700G. Если вы ничего не слышали об этом процессоре, то многое потеряли, ведь он имеет одну примечательную характеристику. Дело в том, что этот камень включает скоростную встроенную графику. Не стоит надеяться на то, что вы получите доступ к блокбастерам последних лет, но без игр точно не останетесь. Шутеры, танки и корабли будут летать, а для повышения потенциала Ryzen 7 5700G можно попробовать немного разогнать оперативную память и сам интегрированный графический чип. Купите мощную систему охлаждения, ну а результат может превзойти ваши ожидания.

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Ryzen 5 5600Х не только считается самым продаваемым процессором на рынке, но и заслуженно носит звание самого оптимального камня для игровой сборки. Вам не нужно думать о нехватке мощности под видеокарту, как и переплачивать за комплектующие. Камень работает хорошо из коробки, но отвратительно разгоняется. Помните об этом, ведь оверклокерам сегодня места становится всё меньше. Ryzen 5 5600Х прекрасно впишется в разумный бюджет, при этом примерно равен по быстродействию с Core i5-12600K. А ведь камень Intel стоит 24 тысячи, тогда как за Ryzen 5 5600Х нужно заплатить всего 15 тысяч. Нет ничего удивительного в том, что геймеры выбирают красные цвета. Хотя, недавно синие пообещали скинуть цены на 12-е поколения своих процессоров. Когда это случится, не знает никто.