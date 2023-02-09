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Почему флагманы AMD и NVIDIA лучше обходить стороной, а GeForce RTX 4070 Ti не стоит 80 000р
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В прессе часто пишут о том, какими невероятными возможностями обладают флагманы. Создаётся такое впечатление, что у каждого второго на компьютере стоит видеокарта за 150 тысяч рублей, а между тем большая часть геймеров имеет в своём распоряжении недорогие видеокарты. Маркетологи напирают, а Дженсен Хуанг вещает о счастливом будущем. Неясно, может быть всё это время он говорил о том, как хорошо будут жить несколько процентов энтузиастов, но пока любители компьютерных игр не имеют доступа к скоростным графическим чипам последних поколений. 

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Возможно, если сравнивать с 2021 годом, видеокарты стали ощутимо дешевле, вот только тогда главной причиной подорожания были майнеры, а сегодня любители криптовалют тихонько сидят по домам и даже не пытаются ничего добывать. Некоторые всё ещё копают, с трудом оплачивая розетку, но в данном случае эта информация имеет второстепенное значения. Итак, реклама флагманов не прекращается, а цены бьют рекорды. Сегодня мы подумаем, какую из самых дорогих видеокарт купить выгоднее всего, а какие лучше вообще оставить лежать на прилавке. Ну а сравнивать будем AMD и NVIDIA, вы ведь любите обсуждать недостатки красных.

Начнём с GeForce RTX 4090, которая стоит 150 тысяч рублей. За такую цену мы посоветуем Дженсену Хуангу оставить видеокарту у себя, ведь цена её находится за пределами адекватности. Но даже если предположить, что вы собрали нужную сумму, то возникает другая проблема, ведь с такой видеокартой нужен достойный процессор. Но даже это не всё, поскольку суперфлагман NVIDIA способен раскрыться только на мониторе с разрешением 4К. Если у вас 2К и тем более 1080р, то стоит как следует подумать, ведь в 3 раза дешевле есть видеокарты, способные обеспечить неплохую производительность. 

Radeon RX 7900 XTX могла стать настоящим спасением для разумных геймеров, но что-то явно пошло не так. Прежде всего стоит заметить, что стоимость флагмана AMD сильно завышена. Фанаты NVIDIA уже привыкли к тому, что с них берут деньги за каждый чих, а вот те, кто предпочитает красные цвета, делают выбор осознанно, поэтому голосуют рублём. Увы, но Radeon RX 7900 XTX не только горячая, но и не такая быстрая, как хотелось бы. Фактически, её стоимость должна стартовать с 90 тысяч, но в российской рознице за неё просят все 110. Мы полагаем, что это настоящий провал, а покупать флагман AMD не советуем. 

GeForce RTX 4080 ничуть не лучше. Начнём с того, что видеокарта должна стоить как минимум на 500 долларов дешевле. Решение Дженсена Хуанга резко повысить цену на графический чип по сравнению с прошлым поколением откровенно бьёт по карманам энтузиастов. Может показаться, что видеокарта выгодная, ведь GeForce RTX 4090 намного дороже, вот только это не так. Покупая суперфлагман, вы получаете максимально возможную скорость, а вот GeForce RTX 4080 всего лишь быстрая видеокарта, за которую просят намного больше, чем положено. Советуем вам проходить мимо, ведь такой графический чип подходит только для 4К. GeForce RTX 4080 медленнее Radeon RX 7900 XTX, но обе кажутся нам полным провалом, ждём нормальных скидок.

Radeon RX 7900 XT за 100 тысяч рублей – это настоящий вызов. Если бы у руководства AMD была голова на плечах, то эти ребята установили бы на видеокарту цену не выше 800 долларов, но Лиза Су поглощена рынком процессоров, а контракты с производителями консолей позволяют выживать даже сегодня. Radeon RX 7900 XT не вписывается в рамки своей цены и не подходит энтузиастам, которые ищут продвинутую трассировку лучей. Стоит помнить, что игр с поддержкой DLSS 3.0 очень мало, но в данном случае это уже не так важно, ведь самое главное для некоторых геймеров – это техническая возможность, а не реальные игры. Radeon RX 7900 XT отвратительно продаётся, а единственный выход, который позволит повысить интерес к этому графическому чипу, состоит в резком снижении цены. Пока ничего подобного не происходит.

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GeForce RTX 4070 Ti ничем не лучше указанных выше видеокарт, поскольку геймеры ожидали увидеть новые предтоп за 60 тысяч рублей. Поскольку в текущем поколении настольной графики NVIDIA выгодных цен нет, то подорожание на 200 долларов по сравнению с прошлым поколением уже не кажется такой трагедией. GeForce RTX 4070 Ti даже быстрее GeForce RTX 3090 Ti, ну а нам кажется, что нет никакого смысла переплачивать десятки тысяч за указанные выше видеокарты. Если вы купили монитор с 4К и хотите гонять во все игры на максималках, то GeForce RTX 4070 Ti окажется не идеальным, но самым оптимальным выбором на рынке. Ничего лучше нет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 7900 xtx #geforce rtx 4070 ti
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