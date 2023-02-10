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GeForce RTX 3060 Ti дешевеет в магазинах РФ и уже стоит меньше, чем медленная GeForce RTX 3060
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В продаже есть достаточно интересных видеокарт, стоимость которых может привлечь потенциальных покупателей. Перечислять их всех нет смысла, поскольку время от времени в розницу приходят скидки. В этом случае даже самая невзрачная карта может стать настоящим бестселлером. Многие эксперты уверяют, что добиться популярности той или иной видеокарты можно за счёт правильного соотношения цены и производительности, вот только не всегда производителю выгодно скидывать стоимость готовой продукции. 

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Например, всегда есть планы на текущий и следующий кварталы, а падение выручки способно привести к снижению котировок ценных бумаг. Не стоит упускать из виду недовольство крупных инвесторов, но это только часть проблем, ведь есть ещё и желание заработать, а в итоге даже видеокарты с высоким потенциалом могут оказаться на обочине игрового небосклона. Геймеры переменчивы, а сегодня они предпочитают покупать продукцию NVIDIA. Предпосылок для смены парадигмы пока нет, поэтому и мы попробуем поискать выгодных предложений в российской рознице. 

Сразу отметим, что в США всё дешевле и выгоднее, но и до санкций доставка обходилась дорого, а сегодня и вовсе стала невозможна. Видеокарты поступают из Китая, ОАЭ и других стран, а цены довольно высокие. Например, за GeForce RTX 3070 Ti просят 54 тысячи рублей. Увы, но появление в продаже графических чипов нового поколения не оказало позитивного влияния на стоимость поколения предыдущего. Именно поэтому мы отказываемся считать GeForce RTX 3070 Ti выгодной. Видеокарта быстрая и действительно игровая, но было бы намного лучше, если бы она предлагалась хотя бы на 10 тысяч дешевле. 

Неплохой альтернативой можно назвать GeForce RTX 3070, но разница между двумя видеокартами существенная, а значит экономия окажется не такой экономной, как нам бы хотелось. GeForce RTX 3070 легко справится с любой игрой, которую вы закачаете на свой компьютер, а какое-то время будет тянуть даже 2К на высоких настройках. Стоит помнить, что при попытке сэкономить важно учитывать быстродействие вашего процессора. Например, у вас старое железо, которое куплено 5 лет назад. В таком случае мы бы не советовали ломать голову, ведь GeForce RTX 3070 Ti и младший графический чип будут работать аналогично. А вот с процессором 2022 года от 25 тысяч рублей и дороже разницу вы ощутите, поэтому стоит учитывать хотя бы часть переменных делая тот или иной выбор. 

Ну а героиней нашего материала неожиданно становится GeForce RTX 3060 Ti. Ещё до падения курса рубля такая видеокарта стоила около 34 тысяч рублей, а сегодня она предлагается за 33 тысячи. Вы видели курс рубля? 73-к-1 не внушает оптимизма, а эксперты полагают, что к концу года за 1 доллар будут давать 80 рубчиков. С таким курсом надеяться на низкие цены видеокарт откровенно глупо. Ну а в данном случае у нас настоящий праздник, ведь GeForce RTX 3060 Ti укладывается в требования к монитору с разрешением 2К, а значит будет неплохо себя показывать даже в требовательных играх. Если вы действительно хотите купить такую видеокарту, поторопитесь, ведь очень часто выгодные предложения разбирают за считанные часы. 

Ну а GeForce RTX 3060 не радует, ведь стоит такая видеокарты даже дороже, чем указанная выше GeForce RTX 3060 Ti. А между тем мы говорим о видеокартах с кардинально иной производительностью. Первая пусть и имеет 12 Гб, но отстаёт на 15%, тогда как вторая может предложить всего 8 Гб видеопамяти, но обладает более внушительными характеристиками, включая 256-битную шину. 

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Ну а для любителей экономить в наличии GeForce RTX 3050. По сравнению с указанной выше GeForce RTX 3060 Ti, это настоящий провал, ведь различия в быстродействии могут достигать 30%, тогда как сэкономить вам удастся всего 8 тысяч рублей. Для кого-то такая сумма окажется определяющей, ну а мы советуем не медлить, ведь разумные геймеры уже оформляют товар, пока вы спите. За 21 700 рублей в наличии GeForce GTX 1660 Super. Это ещё одна видеокарта, которая позволит вам сэкономить немного денег. Потеря быстродействия небольшая, ну а главная проблема заключается в 6 Гб видеопамяти. Сегодня в 1080р играть можно, но уже через год придётся сильно снижать настройки графики.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 ti
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