Похоже, у Франции и Италии наблюдается острая нехватка снарядов

Эксперты отмечают, что важно не только иметь современные типы вооружений, но и использовать арсенал разумно, особенно, когда дело касается реальных боевых действий. До недавнего времени в распоряжении Украины находились исключительно советские типы бронетехники и другого оружия, а количество было чуть ли не самым большим в Европе. Спустя месяцы после начала СВО в Киев хлынули старые советские танки и многочисленные системы ЗРК, подаренные странам Варшавского договора щедрыми правителями СССР. Но если это оружие было украинским солдатам знакомо, то уже летом пошли различные комплексы стран НАТО, которые отличаются высокой сложностью управления и требуют обученных специалистов. Осенью иностранная помощь выросла, а сегодня под контролем Киева числится целый зоопарк из старой и не очень техники, а каждая новая единица только усложняет логистику и снижает возможности армии. В какой-то момент был принято решение ЗРК и вовсе не перевозить по стране, закрепив их за теми или иным регионами, но вскоре в Украину прибудут танки, которые потребуют полного пересмотра логистических маршрутов. Почитать о проблемах, с которыми столкнуться Leopard 2 и Abrams вы можете по ссылке, ну а мы перейдём к ещё одному интересному комплексу, который может появиться в Киеве этой весной.

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Начнём с того, что хвалёная MIM-104 «Patriot» так и не прибыла в Украину. Сложно сказать, почему распиаренная ЗРК зависла, ну а эксперты полагают, что в настоящее время идёт подготовка местных специалистов, способных управляться со сложной системой ПВО. Когда две заявленные батареи попадут в Киев, неясно, ну а пока Франция и Италия пытаются сделать всё возможное, чтобы отказаться от поставок системы противоракетной защиты SAMP/T средней дальности, более известной под именем «Мамба». Что любопытно, обе страны обещали поставить несколько батарей ещё осенью, но на карте февраль, а Франция и Италия продолжают кормить Киев обещаниями. Прежде всего называются вполне логичные причины, препятствующие передачи «Мамба». Так, в Италии в наличии всего 5 батарей, а значит военным придётся снимать действующий комплекс, а после отправлять его в Украину. Такой шаг ощутимо ослабит оборонные возможности страны, при этом во Франции количество ЗРК может быть ещё меньшим. Западная пресса полагает, что руководство обеих стран не хочет терять контроль над воздушным пространством, поэтому сделает всё, чтобы как можно дольше оттянуть поставки.

На публику называются и другие причины. Например, итальянцы заверяют Киев в том, что готовы выполнить все обещания, но просят дать время. Якобы, вначале требуется отправить всю помощь, указанную в пятом и четвёртом пакетах, и только после этого можно будет говорить о полноценном формировании шестого пакета. Ну а злые языки утверждают, что у «Мамбы» острая нехватка снарядов. Учитывая скорость расходования боеприпасов в Украине, ЗРК не сможет удерживать набранный темп, а отдать Киеву даже половину боеприпасов Италия и Франция не готовы. Недавно западные журналисты снова подняли тему передачи «Мамбы» в Украину на одной из пресс-конференций с главами военных ведомств стран НАТО. Представители Италии подтвердили свою готовность отдать целую батарею, но обещают сделать это только весной. Французы кивают головой, а поставка намеренно затягивается. Не исключено, что весной Киев не увидит ни одной батареи, а французы с итальянцами придумают новые отговорки.

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Что до самого ЗРК, то он имеет высокий рейтинг и считается даже лучше американского MIM-104 «Patriot». Одной из ключевых проблем значится высокая сложность управления, ведь обслуживать батарею должны десятки подготовленных специалистов. У каждого из них свой профиль, а в боевых условиях требуется иметь замену в случае смерти одного из техников или наводчиков. «Мамба» умеет фиксировать цели на расстоянии до 600 километров, запуская ракеты по выявленным целям на скорости до 1400 км/ч. Особенно высоко ценится точность поражения и возможности для фиксации малозаметных целей. Предполагается, что дроны типа Герань-3 «Мамба» сможет щёлкать, как орешки. Теоретически, вот только небольшое количество снарядов и дороговизна одного выстрела больно бьют по карманам тех, кто тратит свои деньги на снаряды. Поскольку вся тяжесть финансирования в данном случае переложена на европейцев, то нет ничего удивительного в том, что французы и итальянцы не спешат делиться своим ЗРК с Киевом.