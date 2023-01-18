Любители танков могут принять участие в новогодних ивентах и получить уникальные танки

2022 год стал настоящим вызовом для игровых студий. Большая часть представителей игровой индустрии приняла решение уйти с российского рынка, опасаясь негативных последствий со стороны руководства США и даже обычных геймеров. Если вы не в курсе, то на Западе сильна практика отмены, когда шум поднятый в сети обычной домохозяйкой может превратиться в настоящее цунами, последствия которого окажутся непредсказуемыми. Ну а в результате нервишки дрогнули даже у белорусской Wargaming. Напомним, в 2022 было решено реорганизовать бизнес весьма специфическим образом. Так, российский и белорусский сегменты перешли к московской студии Lesta Games, тогда как сама Wargaming сосредоточилась не европейских пользователях. Неясно, как распределяются доходы от игры между владельцами, ведь точных данных об этом в прессе нет, но в данном случае нужно понимать, что теперь World of Tanks и Мир танков – это две разные игры.

реклама

До недавнего времени обновления приходили регулярно и отечественным и европейским геймерам, но сами разработчики заявляли, что не исключат сценария, согласно которому обе игры пойдут своим путём. Похоже, сегодня мы становимся свидетелями того, что это происходит здесь и сейчас. Так, несколько дней назад на европейских серверах World of Tanks стартовал ивент «Терминатор 2». По сюжету миром правит Скайнет, а в рамках Боевого пропуска всем геймерам будут начисляться различные уникальные награды с возможностью открыть танкистов Джона Коннора и его мать Сару. Также будут доступны сражения с роботами Т-800 и Т-1000, а победителям выдадут танк Т-832, который по сюжету имеет броню из жидкого металла. Поскольку в российском сегменте реклама данного сюжета не проводится, многие даже не знали о существовании чего-то подобного. Теперь знаете. Ну а любителям танков из России и Беларуси смогут попытать счастья в квесте от Кощея Бессмертного.



Ивент уже стартовал, а Боевой пропуск называется «Тридевятое царство». По ходу выполнения квестовых заданий вы сможете открыть Василису Прекрасную, Ивана Царевича, Бабу Ягу и даже самого Кощея Бессмертного. Каждый получит уникальную озвучку и выступит в роли танкиста. Всем геймерам стоит скачать обновление за номером 1.19.1, где более проворные любители танков уже прошли немалую часть заданий. Главным призом станет уникальный танк Карачун. Судя по всему, он способен генерировать золотые монеты по результатам обычных боёв. Точных данных на этот счёт пока нет, ну а российские геймеры уже поделились любопытными подробностями. Оказывается, задания для европейцев намного проще, а выполнить их не представляет особой сложности. А вот российские и белорусские танкисты встретятся с крайне сложными квестами. Многие из подобных задач потребуют помощи знакомых или изрядной доли везения.



В связи с этим многие танкисты пишут, что специально создали ещё один аккаунт в европейском сегменте, где развлекаются, набивают фраги и получают всяческие плюшки. После перехода туда части украинских геймеров стало сложнее, но не настолько, как на привычных серверах российского сегмента. Если у вас остались вопросы, переходите на официальный сайт игры. Разработчики предлагают ускорить движение по сюжету, заплатив немного реальных денег. Это в значительной степени увеличит награды и увеличит шанс получения уникального танка. Боевой пропуск «Тридевятое царство» окажется недоступен уже 1 февраля, поэтому поторопитесь, ведь времени не так уж и много. Кстати, танкисты могут получить необычный стиль танка «Чудовище заморское». Изучить его вы можете в ролике ниже.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



