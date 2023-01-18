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Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
Если вы хотели купить видеокарту, то самое время воспользоваться скидками
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Несмотря на то, что видеокарта является одним из самых важных компонентов компьютера, многие геймеры даже и не думают изучать основные спецификации графических чипов. Эти ребята предпочитают доверять выбор специалистам, но с этим не всё просто. Если обратиться в магазин, то можно получить залежалый товар, ну а блогеры часто пишут о том, за что им заплатили. Дело сложное, поэтому мы рекомендуем вам перед выбором как следует изучить тесты. Обязательно взгляните на то, как поведёт себя видеокарта в той или иной игре.

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Ну и стоит помнить, что даже в лучшие годы российский рынок не считался недорогим. Знакомые вам могли привести видеокарту из Китая или США чуть ли не в 2 раза дешевле, ну а любители экономии и вовсе стараются покупать на AliExpress. Свои минусы на площадке имеются, ну а сегодня мы хотим рассказать вам о том, что скидки приходят даже в российскую розницу. В данном случае происходящее отчасти связано тем, что курс рубля перестал падать. Хотя, сегодня за 1 доллар просили 69 рубчиков, а видеокарты продают по курсу на середину декабря.

15% скидку получила GeForce RTX 4090. Суперфлагман NVIDIA создан для тех, кто может себе позволить мощный процессор, скоростную оперативную память и гигантский монитор с разрешением 4К. Похоже, в ближайшие два года у AMD не появится ничего, что могло бы сравниться с зелёным флагманом по быстродействию, поэтому фанатам эксклюзивных решений остаётся только GeForce RTX 4090. Если у вас нет монитора 4К, а в качестве процессора стоит камень 3-летней давности, то мы бы не советовали брать такую дорогую видеокарту. Увы, но раскрыть её потенциал не удастся. Кстати, данная модель предлагается со скидкой в 15%. 

За 104 тысячи вы можете отхватить GeForce RTX 4080. Если исходить исключительно из чистой производительности, то перед нами очень неплохая видеокарта с огромным потенциалом. Вот только если вспомнить о том, что в 2020 году GeForce RTX 3080 стоила 700 долларов, то желание брать GeForce RTX 4080 тут же пропадает. Эксперты констатируют, что NVIDIA сознательно идёт на удорожание видеокарт. Похоже, выбора у нас нет, поэтому приходится брать то, что находится в продаже, или сидеть без доступа к новинкам последних лет.

Многие эксперты называют GeForce RTX 4070 Ti чуть ли не самой лучшей видеокартой 2023 года. Согласимся, что логика в таком подходе есть, ведь перед нами действительно очень мощная и неплохая видеокарта. Если сравнивать её с графическими чипами прошлого поколения, то выгода очевидна как по цене, так и по быстродействию. Вот только нужно помнить, что аналог прошлого поколения стоит 600 долларов, тогда как GeForce RTX 4070 Ti стартует с 800 баксов. В российскую розницу видеокарта и вовсе приехала значительно дороже, но мы уже писали о том, что ожидать изменения ценовой политики NVIDIA в 2023 году не приходится.

За 38 тысяч рублей на полке лежит GeForce RTX 3060 Ti. Если все указанные выше видеокарты предназначались для энтузиастов, то данный графический чип создан для обычных геймеров. Согласимся, что в последнее время нам с вами приходится платить больше, ну а сама GeForce RTX 3060 Ti имеет как достоинства, так и недостатки. Например, она получила 256-битную шину, что очень неплохо для такого уровня, но всего 8 Гб видеопамяти. Пока на производительность в играх такое количество памяти критического влияния не оказывает, но кто знает, какие требования к видеокартам предъявят создатели игр в 2023 году. Для разрешения 2К должно хватить, а мы ожидаем снижения цены на GeForce RTX 3060 Ti в течение следующих нескольких месяцев.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и самым бюджетным игровым графическим чипом сегодня является GeForce RTX 3050. Раньше за такой уровень вы могли заплатить всего 15 тысяч рублей, ну после майнингового бума аппетиты у Дженсена Хуанга возросли. Эта видеокарта позволит погонять с трассировкой лучей, хотя делать это лучше с активной технологией DLSS. Для разрешения 2К видеокарты может быть мало, а назвать её перспективной у нас не поворачивается язык. И всё же, если бюджет ограничен, то под 1080р GeForce RTX 3050 покажет себя с лучшей стороны. Рекордов не будет, ну а синтетику оставьте владельцам GeForce RTX 4090, ведь вы платите за доступ к играм почти в 6 раз дешевле. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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