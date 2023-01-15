А ещё в процессорах Ryzen было найдено и устранено множество опасных уязвимостей

Человеку свойственно ошибаться, а уж если речь идёт о выполнении монотонной работы на протяжение часов, дней и лет, то досадные оплошности и вовсе невозможно исключать. Бывает и так, что ошибки допускает даже машина. Например, крайне редко можно встретить запечатанные шоколадные конфеты, в которых изначально отсутствует небольшой кусочек. Видимо, во время отливки происходит какая-то проблема, но линия автоматизирована, а люди, следящие за качеством перед упаковкой, не могут отсеять все повреждённые конфеты. Поскольку процент брака крайне мал, то не считается проблемой, а мы даже не замечаем происходящего. А вот в электронике изделия с неработающими компонентами встречаются чаще. К счастью, если вы купили гаджет по гарантии, то имеете право вернуть за него деньги, либо получить замену. Но что делать, если перед вами скрытая неисправность, о существовании которой вы даже не догадываетесь?

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Сегодня стало известно о том, что AMD решила нарушить многолетнюю традицию публикации ошибок в процессорах собственного производства. Обычно это происходит в мае и ноябре, но на этот раз количество дыр оказалось таким гигантским, что было принято решение не тянуть до весны. В результате 31 уязвимость в процессорах была зафиксирована и купирована. Речь идёт как о серверных EPYC, так и настольных Ryzen, при этом под ударом абсолютно все линейки, а значит миллионам пользователей есть смысл задуматься о получении заплатки здесь и сейчас. AMD уверяет, что работала над поиском дыр совместно с такими гигантами индустрии, как Apple, Google и Oracle, а уже вскоре производители материнских плат смогут устранить все проблемы посредством выпуска новой версии BIOS с исправленным кодом AGESA. Точного описания ошибок нет, вполне возможно, что данные появятся чуть позднее, поскольку в настоящее время большая часть пользователей находится под угрозой, поэтому публикация способов создания эксплойтов не пойдёт на пользу безопасности.

Как видите, иногда красные всё же умеют работать быстро и хорошо. Неясно, сколько ещё дыр осталось в процессорах, но они регулярно исправляются, а вот проблема с видеокартами стоит остро. Если вы помните, то в конце прошлого года в продажу поступила новая серия графических чипов во главе с флагманом Radeon RX 7900 XTX. В целом видеокарта была неплохо встречена сообществом, поскольку предлагает высокую производительность по разумной стоимости. Флагман NVIDIA намного дороже, тогда как GeForce RTX 4080 стоит больше, но заметно уступает самой быстрой видеокарте AMD. Казалось, самое время снимать сливки с энтузиастов, но вместо этого появилась новая проблема, ведь немалая часть геймеров получила сильно горячие видеокарты. Сообщается, что в играх Radeon RX 7900 XTX может достигать 110 градусов, при этом производитель отказывался считать происходящее проблемой. Так было до того, момента, пока в дело не вмешалась пресса, после чего в AMD признали, что проблема с испарительной камерой актуальная для 11% всех эталонных видеокарт.

Вдумайтесь, какое колоссальное количество. Если бы вы находили брак в каждой десятой конфетке, то точно бы не стали бы в будущем покупать этот бренд. Неудивительно, что геймеры всё меньше интересуются продукцией красного лагеря. По данным инсайдеров, сегодня AMD испытывает острую нехватку выпущенных Radeon RX 7900 XTX, поэтому не в состоянии заменять бракованные версии. Геймеров и энтузиастов просят подождать, но не называют точные сроки. Получается, что вы потратили немалую сумму на развлечения, но не можете даже поиграть на компьютере. После этого усмешки фанатов Дженсена Хуанга уже не кажутся такими лицемерными. Скорее всего, проблема с видеокартами будет устранена после появления Radeon RX 7900 XTX от партнёров AMD. Странно то, что Лиза Су вообще приняла спорное решение вначале продавать эталонные графические чипы. NVIDIA всегда выпускает референсные решения, но делает это спокойно, не привлекая внимания, тогда как в последние годы AMD преследуют непрекращающиеся неприятности. Может быть пора уже прекращать придумывать велосипед?

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Релиз Radeon RX 7900 XTX оказался бумажным, поскольку видеокарт почти нет на основных рынках. Неясно, чем вообще думала госпожа Су, ведь сегодня самое время продавать энтузиастам дорогостоящие видеокарты, чем и занимается уже несколько месяцев небезызвестный Дженсен Хуанг.