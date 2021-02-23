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История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход

А вы бы хотели завести собственную ферму? Сидишь себе на собственной яхте, ловишь рыбку возле собственного острова. Красота.
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Не так давно я делился с вами историей о том, как два моих знакомых превратились в майнеров. На самом деле фермы у них небольшие: 16 видеокарт Radeon RX 480 у первого и 14 более внушительных Radeon RX 5700 – у второго. Так вот, у последнего всё в полном порядке, а вот владелец Radeon RX 480 чуть не развёлся с женой на почве роста цены на Эфир. Но давайте не будем забегать слишком далеко. История действительно занимательная, поэтому начнём с самого начала.

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Итак, 21 январе жена моего знакомого (назовём его Вася) заставила его продать всю накопившуюся криптовалюту. На тот момент её цена составляла 1200 долларов. Оба были счастливы, до тех пор, пока Эфир не поднялся до 1600, а следом не пробил 2000 долларов. В этом момент вспомнились прежние обиды, разразился конфликт. Оказалось, что это не Вася скопил денег на ферму, а ему помогла тёща, что он дармоед и нахлебник, а компьютеры приносят больше проблем, чем выгоды. Забылись дорогие подарки, поездка во Францию и в Италию. А так как оба они товарищи импульсивные, то уже к ночи Васю выставили из дома. 

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Что с собой должен взять нормальный человек в такой ситуации? Немного денег, бельё, может что-то ещё. Но нет, Василий вызвал грузовое такси и увёз свои драгоценные фермы. Время было позднее, поэтому всё своё имущество он завёз к ещё одному знакомому в гараж. Меня в авральном режиме попросили приехать туда же, где предложили стать на некоторое время фермером. Нужно было завтра пригнать свою машину и к обеду забрать всё железо домой, где и добывать криптовалюту до лучших времён. В качестве компенсации предлагалось забрать половину дохода. Просьба была неожиданной, а, как вы помните, чистый доход такой фермы приносят около 2000 долларов. Предложение было всего на месяц, до тех пор, пока Вася не решит проблемы с жильём. 

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У него в голове созрел бизнес-план, согласно которому нужно где-то взять 50 000 долларов, купить ещё видеокарт, снять подсобное жильё, пусть даже без удобств и за полгода всё это отбить, а после через пару лет стать чуть ли не миллионером. Короче посттравматический синдром от пережитого расставания с женой. Я попытался его вразумить, но Василий твёрдо заявил, что всё окончательно решил. И в этот самый момент, когда в моей голове роились планы покупки нового процессора и материнской платы на свалившиеся с неба 1000 долларов, Вася поинтересовался, сможет ли моя проводка выдержать повышенное напряжение. 

В последнее время потребление нашей квартиры стабильно достигло 500 кВт в месяц. Любые попытки экономить ни к чему не приводили, и я смирился с крупными суммами в платёжке. А вот сам счётчик начал барахлить. Вернее автоматы. Я не электрик, но суть в том, что автоматы вырубаются если одновременно включить бойлер, микроволновку, стиралку, компьютер и телевизор. Случается это нечасто, поскольку мы теперь не запускаем эти приборы одновременно, но запаса прочности точно нет. Увы, я это знал и ничего не предпринял. Короче говоря, решили, что я утром вызову электрика и поставлю новые автоматы. Ну а фермы оставили в гараже. 

Если честно, то ставить фермы у меня некуда. Жена заявила, чтобы я положил их себе на голову, или на стол, но чтобы они ей не мешали. 1000 долларов не такая большая сумма, поэтому я решил предложить ей в качестве компенсации всего 100 баксов, ведь на оставшиеся нужно было купить процессор и материнскую плату. Входной билет был одобрен, я вызвал электрика, купил какие-то крутые автоматы, оплатил их установку. После этого ещё раз изучил все премудрости юного майнера в интернете, но под вечер заявился Вася. По его лицу было ясно, что шахтёром мне не стать. Как выяснилось, он помирился с женой. Вася понимающе закивал головой, когда узнал, что я обновил автоматы, выдал мне 100 долларов за то, что я полночи уговаривал его помириться с женой. Поблагодарил за воссоединение (хотя я вообще мало-что для этого сделал) и поскакал в гараж за своей техникой. 

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Почему вообще я вам это рассказываю? Во-первых, потому, что мне так хочется. Ну а вообще суть в том, что свалившиеся на голову деньги часто приводят к негативным последствиям. Люди ссорятся, семьи разрушаются, ведь Вася уже три года хочет вложиться в покупку ещё десяти ферм, а его жена против, хотя деньги у них есть. Учитывая цену Эфира в 2000 долларов Василий постоянно укоряет жену, что она не дала ему стать миллионером, в то время как жена придерживается какого-то другого мнения. Я не спорю, что лишние деньги – это прекрасно, но нужно трезво оценивать ситуацию. Взять в кредит 50 или даже 10 тысяч долларов под ферму – это только кажется хорошим решением. Уже завтра вы будете жалеть. Мало того, кто сказал, что Эфир продержится ещё полгода? Мне вот кажется, что уже скоро случится коррекция. Мы с вами об этом недавно говорили. Одно дело, когда у вас есть лишние 10 000 долларов, которые просто лежат. В этой ситуации можно говорить о целесообразности рисков, ведь они будут вам стоить новой шубы для жены, поездки на Мальдивы или ремонта в квартире. В любом другом случае – вы просто лишитесь квартиры, машины и даже дачи. 

P.S. Если в ситуации с фермером Васей что-то изменится, я обязательно дам вам знать. 

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