Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Первые владельцы Биткоина майнили криптовалюту на домашних компьютерах. Для получения вознаграждения было достаточно чуть ли не калькулятора, но со временем сложность добычи возросла и сейчас без крайне мощного оборудования в деле добычи первой криптовалюты делать нечего. В настоящее время ситуация такова, что 54% добычи обеспечивают мощности одной китайской провинции Сычуань. Какое-то время Эфир был относительно доступен, но сейчас для его получения необходима действительно мощная техника. То, что сегодня каждый второй пытается майнить на своей домашней GeForce GTX 1060, не показатель доступности. Всё дело в цене, ведь в настоящий момент Эфир стоит порядка 1800 долларов, а значит даже небольшие его количества позволяют выйти в плюс.

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Не секрет, что после резкого удешевления, Эфир станет интересен только крупным держателям ферм, доход которых основан на многомиллионных инвестициях. К примеру, весной 2021 года 54% всех мощностей по добыче Эфира принадлежали двум майнинг пулам. Многие наши читатели ожидают падения цены криптовалют. Признаться честно, мне всё равно, ведь видеокарту я покупать не планирую, а моя GeForce RTX 2070 Super способна радовать меня ещё как минимум пару лет. Но это не значит, что меня не беспокоит происходящее. Сегодня я хочу порадовать тех, кто ожидает конца майнинга на видеокартах. На самом деле всё может оказаться не так, как нам бы хотелось, но это уже детали. Для начала немного теории.

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Прямо сейчас Эфир имеет целый ряд проблем, но самая большая – это масштабируемость. Об этом мало говорят, но сам факт удивляет даже мало знакомых с проблемой обывателей. Представьте себе, что текущий блокчейн Эфира способен проводить не более 15 транзакций в секунду. Это капля в море по сравнению с платёжной системой Visa, проводящей до 24 000 транзакций за тот же период. Проще говоря, чем больше переводов, тем длиннее очередь, а в результате вы можете несколько минут ждать зачисления Эфира на свой счёт, или больше, в зависимости от текущей загруженности сети. Поскольку криптовалюта привлекает всё больше людей, количество переводов растёт, а период ожидания транзакции будет только расти. И здесь на помощь приходит Ethereum 2.0.

Давайте сделаем следующим образом, я не планирую устраивать масштабный ликбез, обозначив всего несколько ключевых моментов. Почитать на эту тему обстоятельно можно на российском ресурсе. Там всё доступно и понятно, а мы идём дальше. Переход на новую версию несёт несколько последствий: ожидаемое количество транзакций увеличится до 100 в секунду, а майнить на видеокарте станет неприбыльно. Если первое вполне понятно, то второе вызывает вопросы.

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Запуск Ethereum 2.0 состоялся 1 декабря 2020 года. Пока это только тестовая версия, имеющая часть технических недоработок, препятствующих переходу всей криптовалюты на новую версию блокчейна. Это значит, что для большей части шахтёров ничего не изменилось, но сам механизм Эфира претерпел невозвратных изменений. В первую очередь это касается способа добычи. К примеру, если сегодня получения новых монет происходят за счёт установки дорогостоящего оборудования, то в будущем покупать мощную видеокарту не придётся. Начисление вознаграждения будет происходить за счёт стекинга, что предполагает пассивный доход, который также зависит от множества факторов. Если отталкиваться от официальных заявлений, то первостепенное значение будет иметь количество Эфира на вашем счету и того, сколько людей захочет принять участие в проекте Ethereum 2.0.

Суть такова: вы кладёте на депозитный контракт Ethereum 2.0 определённую сумму монет, но не меньше 32. По текущему курсу – это около 60 000 долларов. Согласно условиям контракта, забрать их будет какое-то время нельзя, а после старта новой фазы все валидаторы (вкладчики) начнут получать пассивный доход в размере 5-18% годовых. Сейчас переход ещё не состоялся, но массовая подготовка идёт полным ходом. Как только Ethereum 2.0 станет реальностью, у владельцев криптовалюты будет выбор: либо стать держателем, приняв условия стекинга, либо ничего не делать, ожидая роста криптовалюты, либо выйти из игры, ведь, по словам разработчика Эфира Виталика Бутерина, только 5% пулов сможет продолжить добычу криптовалюты традиционным способом.

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Стоит уточнить, что 1 декабря 2020 года стартовала так называемая нулевая фаза, которая позволила сгенерировать новый блок криптовалюты. Уже в обозримом будущем стартует следующая фаза, которая несёт последствия, описанные выше. На самом деле всё не так просто, ведь в рамках первой фазы произойдёт шардинг, в рамках фазы 1.5 ожидается слияние двух версий Ethereum и только потом, запустятся основные сервисы, и вы сможете с чистой совестью продать ваши видеокарты по бросовой цене. Фаза 1 уже стартовала, а следующий шаг может случиться в самое ближайшее время. Проблемы только технические, ведь разработчики пытаются сделать переход как можно безболезненным для всех участников рынка.

Если вы уже начали вбивать «Продать видеокарту на Авито» в строке браузера, то мы хотим вас немного успокоить. За несколько месяцев до второй фазы нас уведомят, и только после этого придёт пора избавляться от железа. Пока курс большой, видеокарты позволят вам отбить вложения, или не позволят, ведь никто не знает, что будет дальше. В любом случае покупка видеокарт в качестве долговременной перспективы не перспективна, уж извините за тавтологию. Скорее всего, у вас есть полгода, чтобы решить все проблемы с доходностью. Если курс не будет прыгать, сделать это будет крайне легко, ведь окупаемость видеокарты находится в пределах 3-6 месяцев в зависимости от того, насколько много вы переплатили.

И вот здесь стоит вспомнить прошлую волну майнинга, которая одним принесла баснословные прибыли, а другим – разорение и долги. Как только появятся новости о скором прекращении майнинга на видеокартах, десятки тысяч шахтёров бросятся на вторичку. Цены резко упадут, а значит хороших решений просто нет, ведь никто не знает, когда лучше всего выйти из игры. Но тот факт, что выйти из неё придётся, не вызывает сомнений.