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Эта запутанная история началась после того, как мне позвонил сотрудник с работы и попросил помочь с настройкой роутера. Я немного удивился тому, что он не может справиться с таким простым делом, но уже на следующий день приехал с посильной помощью. Забегая вперёд отмечу, что он живёт в частном доме, с огромным двором, в котором есть летняя кухня и пара других капитальных пристроек. По семейным обстоятельствам он был вынужден разместить тёщу в одном из домиков, расположенных на расстоянии 50 метров от главного дома. И всё бы ничего, но дама оказалась технически подкованной. Она привезла с собой ноутбук и ни в какую не хотела сидеть без интернета.

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В итоге, вместо того чтобы находиться у себя в двухкомнатном домике, тёща вечерами просиживала у него под носом, поясняя всё тем, что ей необходим интернет. Я предполагаю, что она сидела там и днём, но поскольку мой знакомый в это время на работе, эта проблема его не сильно беспокоила. Короче говоря: ссоры с женой, недовольство и крики – и это далеко не полный список проблем, которые свалились на его голову. Нужна была срочная помощь. Провести в пристройку к тёще беспроводной интернет не вышло, поскольку ни один оператор не работал стабильно за городом. Сигнал слабый или его просто нет. Стоит отметить, что лет 5 назад в дом моего знакомого провели скоростной интернет с постоянной скоростью в 80 Мб. Для города маловато, но по сравнению с 4 Мб, которые у него были – это настоящий прорыв.

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К моменту моего прихода мой знакомый (давайте уже назовём его Пётр) перепробовал все известные ему способы. Всё это время у него стоял роутер, который ему продал оператор: P-LINK TL-WR841N. Вполне нормальный агрегат, который достаточен для потребностей трёх человек. Как вы догадались, у Пети есть жена и ребёнок, который также имеет свой собственный ноутбук. Жене достаточно планшета, который подключён к роутеру. Нельзя сказать, чтобы тёща сильно нагрузила сеть, но терпеть постоянно её присутствие было крайне сложно. Итак, давайте перечислим, что уже сделал мой знакомый к моему приезду:

Перенёс роутер как можно ближе к двери в надежде на то, что он будет добивать до дома тёщи. Ни к чему хорошему это не привело, поскольку после подобного самоуправства взбунтовался сын Петра, уверявший, что сигнал на 2 этаже, где располагалась его комната, стал хуже. Увы, до тёщи сигнал не доходил. Дальше мы не будем считать полезные рекомендации из интернета, которыми воспользовался мой знакомый, отметив, что всего их было 5.

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Следующим шагом стала покупка более мощной антенны. Пётр зашёл на сайт производителя роутера и купил вот такую штуку: TL-ANT2409CL. Это всенаправленная усиленная антенна мощностью 9 дБи. Поскольку в роутере P-LINK TL-WR841N две антенны, то пришлось потратить в 2 раза больше. Увы, несмотря на то, что в некоторых случаях это может увеличить радиус роутера, в данной ситуации маршрутизатор оснащён несъёмными антеннами, а значит покупку пришлось отослать обратно. Благо деньги за неё вернули.

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Следующим отчаянным шагом было изготовление параболического зеркала. Не слышали о таком? Я тоже не слышал, а оно есть! Это простое устройство из фольги, наклеенной на плотную бумагу. Нехитрое приспособление устанавливают на антенну, фокусируя сигнал, что теоретически позволяет увеличить дальнобойность роутера. Пётр потратил на это весь вечер, отказавшись от своих любимых Танков. Тёща интернет так и не получила, а все остальные вообще не смогли им пользоваться, ведь теперь сеть отлично ловилась на улице и в летней кухне, но пропала на втором этаже. Очередное фиаско. Не знаю, насколько способ эффективен, но в данном случае ничего не вышло.

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И это далеко не конец истории. В этот момент Пётр решил просто купить более мощный роутер. За неделю до моего приезда он позвонил мне и спросил, какой маршрутизатор стоит у меня. Без всяких подозрений я рассказал, что не так давно сменил TP-LINK Archer на HUAWEI WIFI AX3 белого цвета. Для моих 200 Мб этого больше чем достаточно. Я предупредил Петю, что ему столько не нужно, но он поделился планами перехода на более дорогой и скоростной тариф.

Когда я пришёл, все способы были уже перепробованы. HUAWEI WIFI AX3 отказался добивать на расстояние 50 метров, а тёща мило мне улыбалась, сидя на диванчике в прихожей. Она смотрела какой-то турецкий сериал, поэтому на меня отвлекаться не стала. Как мне рассказал Петя, он уже был почти готов взять вот это чудо техники: TL-ANT5830B. Перед вами внешняя параболическая антенна с мощностью 30 дБи. Она могла бы решить все проблемы, но цена её была гораздо выше нового роутера, а Петя как назло потратил все лишние деньги на новый премиальный танк. Да и ставить такое устройство он не особо хотел, ведь тёща приехала всего на пару лет, ну или больше.

Оценив ситуацию, я понял, что здесь стандартные методы не сработают. Дело в том, что некоторые товарищи предлагают покопаться в настройках, другие рассказывают о правильном расположении маршрутизатора. Всё это Петя уже испробовал, а значит оставался только простой ретранслятор. Поскольку с таким устройством я уже сталкивался, то мой выбор пал на TP-LINK RE205. У обзорщиков интернета он не на первом месте, но я держал в руках пару других китайских аналогов и остался ими недоволен.

Я ничего не рекламирую, рассказывая о личном опыте. Ещё раз отмечу, что мой выбор в данном случае мог быть не идеален, но он оказался единственным рабочим решением в данном случае. Выход был найден путём установки нового маршрутизатора HUAWEI WIFI AX3 на втором этаже дома, рядом с окном. Для этого пришлось просверлить отверстие в стене, запустив туда кабель интернета. После этого сеть стала добивать до летней кухни, где и был установлен наш усилитель TP-LINK RE205.

Тёща осталась довольна, ведь теперь у неё был стабильный сигнал, а сериалы шли без подвисаний. Ясно, что счастливее всех был Пётр, который смог избавиться от общества тёщи. Не знаю, как часто она заходит в гости, но приходить и фактически поселиться на диванчике – это разные вещи. На мой вопрос, почему он сам не купил усилитель сигнала, Петя заявил, что его сбило с толку название этого класса устройств, которое встречается на некоторых сайтах: репитер. Кстати, скорость интернета Петя себе так и не увеличил, так что более мощный роутер у него пока работает не в полную силу. Хотя, у меня он тоже использует только часть возможностей.