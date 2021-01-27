Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета

Слабый сигнал роутера? Не знаете, что делать? Не беда, ведь у нас есть пять рабочих способов. Увы, не все они универсальны, но в некоторых случаях могут спасти ваш бюджет. Хотя, в данном случае, всё-таки пришлось потратить лишние деньги.
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 4000 в наличии по цене 2070
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Эта запутанная история началась после того, как мне позвонил сотрудник с работы и попросил помочь с настройкой роутера. Я немного удивился тому, что он не может справиться с таким простым делом, но уже на следующий день  приехал с посильной помощью. Забегая вперёд отмечу, что он живёт в частном доме, с огромным двором, в котором есть летняя кухня и пара других капитальных пристроек. По семейным обстоятельствам он был вынужден разместить тёщу в одном из домиков, расположенных на расстоянии 50 метров от главного дома. И всё бы ничего, но дама оказалась технически подкованной. Она привезла с собой ноутбук и ни в какую не хотела сидеть без интернета. 

реклама

В итоге, вместо того чтобы находиться у себя в двухкомнатном домике, тёща вечерами просиживала у него под носом, поясняя всё тем, что ей необходим интернет. Я предполагаю, что она сидела там и днём, но поскольку мой знакомый в это время на работе, эта проблема его не сильно беспокоила. Короче говоря: ссоры с женой, недовольство и крики – и это далеко не полный список проблем, которые свалились на его голову. Нужна была срочная помощь. Провести в пристройку к тёще беспроводной интернет не вышло, поскольку ни один оператор не работал стабильно за городом. Сигнал слабый или его просто нет. Стоит отметить, что лет 5 назад в дом моего знакомого провели скоростной интернет с постоянной скоростью в 80 Мб. Для города маловато, но по сравнению с 4 Мб, которые у него были – это настоящий прорыв. 

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

К моменту моего прихода мой знакомый (давайте уже назовём его Пётр) перепробовал все известные ему способы. Всё это время у него стоял роутер, который ему продал оператор: P-LINK TL-WR841N. Вполне нормальный агрегат, который достаточен для потребностей трёх человек. Как вы догадались, у Пети есть жена и ребёнок, который также имеет свой собственный ноутбук. Жене достаточно планшета, который подключён к роутеру. Нельзя сказать, чтобы тёща сильно нагрузила сеть, но терпеть постоянно её присутствие было крайне сложно. Итак, давайте перечислим, что уже сделал мой знакомый к моему приезду:

Перенёс роутер как можно ближе к двери в надежде на то, что он будет добивать до дома тёщи. Ни к чему хорошему это не привело, поскольку после подобного самоуправства взбунтовался сын Петра, уверявший, что сигнал на 2 этаже, где располагалась его комната, стал хуже. Увы, до тёщи сигнал не доходил. Дальше мы не будем считать полезные рекомендации из интернета, которыми воспользовался мой знакомый, отметив, что всего их было 5. 

реклама

Следующим шагом стала покупка более мощной антенны. Пётр зашёл на сайт производителя роутера и купил вот такую штуку: TL-ANT2409CL. Это всенаправленная усиленная антенна мощностью 9 дБи. Поскольку в роутере P-LINK TL-WR841N две антенны, то пришлось потратить в 2 раза больше. Увы, несмотря на то, что в некоторых случаях это может увеличить радиус роутера, в данной ситуации маршрутизатор оснащён несъёмными антеннами, а значит покупку пришлось отослать обратно. Благо деньги за неё вернули. 

реклама

Следующим отчаянным шагом было изготовление параболического зеркала. Не слышали о таком? Я тоже не слышал, а оно есть! Это  простое устройство из фольги, наклеенной на  плотную бумагу. Нехитрое приспособление устанавливают на антенну, фокусируя сигнал, что теоретически позволяет увеличить дальнобойность роутера. Пётр потратил на это весь вечер, отказавшись от своих любимых Танков. Тёща интернет так и не получила, а все остальные вообще не смогли им пользоваться, ведь теперь сеть отлично ловилась на улице и в летней кухне, но пропала на втором этаже. Очередное фиаско. Не знаю, насколько способ эффективен, но в данном случае ничего не вышло. 

реклама

И это далеко не конец истории. В этот момент Пётр решил просто купить более мощный роутер. За неделю до моего приезда он позвонил мне и спросил, какой маршрутизатор стоит у меня. Без всяких подозрений я рассказал, что не так давно сменил TP-LINK Archer на HUAWEI WIFI AX3 белого цвета. Для моих 200 Мб этого больше чем достаточно. Я предупредил Петю, что ему столько не нужно, но он поделился  планами перехода на более дорогой и скоростной тариф. 

Когда я пришёл, все способы были уже перепробованы. HUAWEI WIFI AX3 отказался добивать на расстояние 50 метров, а тёща мило мне улыбалась, сидя на диванчике в прихожей. Она смотрела какой-то турецкий сериал, поэтому на меня отвлекаться не стала. Как мне рассказал Петя, он уже был почти готов взять вот это чудо техники: TL-ANT5830B. Перед вами внешняя параболическая антенна с мощностью 30 дБи. Она могла бы решить все проблемы, но цена её была гораздо выше нового роутера, а Петя как назло потратил все лишние деньги на новый премиальный танк. Да и ставить такое устройство он не особо хотел, ведь тёща приехала всего на пару лет, ну или больше.

Оценив ситуацию, я понял, что здесь стандартные методы не сработают. Дело в том, что некоторые товарищи предлагают покопаться в настройках, другие рассказывают о правильном расположении маршрутизатора. Всё это Петя уже испробовал, а значит оставался только простой ретранслятор. Поскольку с таким устройством я уже сталкивался, то мой выбор пал на TP-LINK RE205. У обзорщиков интернета он не на первом месте, но я держал в руках пару других китайских аналогов и остался ими недоволен.

Я ничего не рекламирую, рассказывая о личном опыте. Ещё раз отмечу, что мой выбор в данном случае мог быть не идеален, но он оказался единственным рабочим решением в данном случае. Выход был найден путём установки нового маршрутизатора HUAWEI WIFI AX3 на втором этаже дома, рядом с окном. Для этого пришлось просверлить отверстие в стене, запустив туда кабель интернета. После этого сеть стала добивать до летней кухни, где и был установлен наш усилитель TP-LINK RE205. 

Тёща осталась довольна, ведь теперь у неё был стабильный сигнал, а сериалы шли без подвисаний. Ясно, что счастливее всех был Пётр, который смог избавиться от общества тёщи. Не знаю, как часто она заходит в гости, но приходить и фактически поселиться на диванчике – это разные вещи. На мой вопрос, почему он сам не купил усилитель сигнала, Петя заявил, что его сбило с толку название этого класса устройств, которое встречается на некоторых сайтах: репитер. Кстати, скорость интернета Петя себе так и не увеличил, так что более мощный роутер у него пока работает не в полную силу. Хотя, у меня он тоже использует только часть возможностей. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
14
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
29
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 29
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
155
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
2
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
57
21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
3
Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
56
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
28
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
70
Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
9
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
7
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
5
Благодаря багу фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогли добыть секретный мощный лук
3
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
7
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
12
CDPR известно о возникшем в Cyberpunk 2077 после обновления 1.1 баге с прохождением задания
8
7 смартфонов Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android
1
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
30
Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps
3
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Disco Elysium наконец-то получила долгожданную русскую локализацию
3
Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
11

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
31
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
85
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
55
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
2
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
01:07
1 терафлопс без розничной цены
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
skydan
00:57
Мда. В 2030 году даже УЕ5 будет устаревшим. Но зато в 2030 году лучи будет тянуть даже карточка за 200 баксов в 8к@120Гц
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
Listoman
00:47
Да не гори ты так, через пару лет продам тебе 3080 рублей за 40)
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
VoidPtr
00:45
кинуть шнур от второго WAN порта, и разместить простой роутер в летней кухне соединённый с этим WAN, где тёща сидит - не судьба видимо
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
Slow Mo
00:43
Даун
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Listoman
00:41
И как же можно улучшить ситуацию, если карты пачками едут в фермы с завода? Зачем оставлять на конвеере старую серию, если она будет занимать места новых карт? Финансисты и не будут открыто говорить п...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
ivvy1000
00:39
епц, вот еще кто-то верит что не майнеры. Я еще в октябре был на 100% уверен что майнеры. Причина сегодняшнего майнинг-бума это падение кучи нац. валют (даже доллар девальвировали), после чего инвесто...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Kira625
00:39
А еще лучше intel'у подписать партнерство с wargaming & valve, при разумных настройках в FHD в танках и КС оно будет работать, все равно больше ничего не потянет ;)
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
Kira625
00:37
Ну со всякими trio64 V+ с памятью в кроватках еще до tnt прекрасно и даже лучше работали voodoo
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
I9-master
00:36
если ее признают гарантийной потом. хотя я выставил параметры по советам умельцев, чтобы и хэшрейт большой и чтобы выглядела потом как "чутка киберпанк переиграл", тут в треде можно поискать https://...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем