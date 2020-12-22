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Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super

Если вы разочаровались в игре Cyberpunk 2077, не удивляйтесь. Я вернул за неё деньги и не собираюсь больше платить полякам до тех пор, пока они не выпустят достойный продукт без багов и проблем с оптимизацией
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Уверен, что вы уже знакомы с ситуацией, сложившейся вокруг Cyberpunk 2077. Если попытаться кратко резюмировать произошедшее, то тысячи статей и сотни тысяч новостей можно уместить в одно ёмкое слово «Позор». Кто в этой ситуации виноват, сказать сложно. Игру делали 7 лет. Это очень много даже для блокбастера. Посмотрите в сторону Ubisoft, ребята просто работают, раз в два года выпуская несколько больших игр, среди которых серия Assassin's Creed. А главное, они укладываются в сроки. Нет никаких скандалов, никто не жалуется по поводу произвола руководства, нет переносов, так же как нет существенных багов и критических ошибок, превращающих геймплей в страдания и каторгу для миллионов фанатов. 

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Как я уже сказал, в этой истории сложно найти виновных. Вполне возможно, что всё дело в обычной человеческой жадности, ведь представители CD Projekt Red заявляли, что отбили разработку на одних только предзаказах. Это значит, что ещё в марте, когда стало ясно, что игра не готова и не будет готова очень долго, нужно было нанять дополнительных сотрудников. Что мешало, ведь разработка уже окупилась, а будущее сулило громкий запуск? Может быть вскоре перипетии внутренней кухни польской студии нам расскажет один из сотрудников, пока же мы с вами можем только догадываться о том, почему руководство так халатно подошло к выполнению своих обязанностей, а люди, которым доверили тестировать игру на консолях, проигнорировали свою работу. 

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Я не являюсь фанатом жанра киберпанка, предпочитая игры, в которых можно неделями бегать по открытому миру, выполняя бесполезные миссии. Готика, серия Dragon Age, Ведьмак и это далеко не полный список. В последнюю Assassin's Creed Valhalla я не играл, поскольку нет желания покупать её за 60 долларов. А вот Одиссея мне понравилась, особенно после того, как в какой-то момент мне удалось отхватить её с огромной скидкой со всеми дополнениями. С торрентов я игры не качаю, поскольку это неудобно. На моём компьютере стоит два SSD, один из которых для ОС, а второй, объёмом чуть меньше 1 Тб, для всего остального. Это значит, что для хранения игр там места не так много, а ведь на постоянной основе там и без того прописаны Mortal Kombat 11 и Grand Theft Auto V. На торрентах игры приходится постоянно искать, нужно быть уверенным, что эта версия не глючит и множество других проблем. Особенно сложно со старыми играми, которые давно уже никто не раздаёт. Но я отвлёкся. Продолжим.

Cyberpunk 2077 я купил в день релиза. У меня стоит удобная программа GОG Galaxy, благодаря которой можно подтягивать игры из Steam, а также напрямую купленные в GОG. Цена цифровой версии Cyberpunk 2077 у поляков стартует с 30 долларов, что весьма недорого по сравнению с той же PlayStation Store, где она стоит 60 баксов. У меня несильно мощный компьютер, но вполне неплохой, что до недавнего времени мне позволяло без проблем запускать любые игры в разрешении 2К. Он построен на базе процессора Core i7-7700K@4.8МГц и видеокарты GeForce RTX 2070 Super. После покупки новой карточки я запускал Serious Sam 4, Borderlands 3, Star Wars — Jedi: Fallen Order Mortal, Kombat 11, Devil May Cry 5 и ещё парочку игр. Все они радовали меня в разрешении 2К, выдавая больше 60 кадров в секунду. И вот я купил Cyberpunk 2077.

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Забегая вперёд скажу, что вернул игру в тот же день. Поскольку игра должна была вначале закачаться, то я успел посмотреть новости и даже написать сам одну о том, с какими проблемами столкнулись пользователи. Несмотря на то, что в источнике прямо указывалось на массовость проблемы, я решил, что это байки криворуких подростков. Ну или тех, кто сидит  на старом железе или засорили свои операционные системы настолько, что они просто отказываются корректно работать. Уже в 12 часов дня я вошёл в игру. Система мне порекомендовала максимальные настройки графики в 2К. Для первого раза я решил посмотреть на игровой процесс без трассировки лучей. В целом игра шла нормально, наблюдались небольшие проседания в городе. Помнится, одно время у меня я не менял видеокарту года 3, и так привык к подобным подёргиваниям, что перестал их замечать. Во только сейчас любое из них мне бросается в глаза. Решил проверить, сколько же игра выдаёт fps. К своему удивлению обнаружил, что в среднем 37 с просадками до 24. Ниже изображение с более внушительными показателями на такой же видеокарте, как у меня, с той лишь разницей, что у ребят гораздо мощнее процессор. Обычно я не занимаюсь экспериментами и замерами количества кадров, ведь этот показатель всегда уходит за 60, а чаще всего и за 100. Поймал себя на мысли, что играть неприятно. Решил уделить внимание замерам.

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Для начала запустил игру с активной трассировкой лучей и DLSS в том же разрешении 2К на максималках. Загрустил ещё больше, получив среднее значение 30 fps c просадками до 20. Картинка мыльная, мне ужасно не нравится DLSS, но после его отключения количество кадров упало ниже 20 на средних. Опечалился. Скинул настройки на 1080р и убрал трассировку лучей. Играть стало комфортно, а fps стабильно вырос свыше 50. На самом деле всё это происходило не сразу, ведь у меня был рабочий день, ко всему прочему я порадовал вас парочкой новостей. К вечеру я провёл в игре около двух часов вместе с тестами. Поскольку покупал я в GOG, то ограничений по этому показателю у меня не было. Можно было пройти её в 1080р, но на тот момент я окончательно решил вернуть Cyberpunk 2077. 

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Мне кажется, что после того как ты потратил свои деньги на игру, она должна приносить тебе только положительные эмоции. Вместо этого нас вынуждают играть в настройки, отключать трассировку лучей и снижать разрешение дисплея. И это я не говорю о многочисленных багах, с которыми я не столкнулся, поскольку прошёл слишком мало сюжетной линии. Вернусь ли я в Cyberpunk 2077? Да, но свои 30 долларов я оставлю себе. И дело совсем не том, что мне жалко 30 долларов. Проблема в неуважении к покупателю. Нельзя продавать некачественный товар, а после посыпать голову пеплом. Подумайте, если каждый будет выполнять свою работу спустя рукава, как скоро начальство откажется от наших услуг? Почему в таком случае мы должны давать разработчикам несколько месяцев, если деньги мы заплатили ещё неделю назад?

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