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Cyberpunk 2077 добралась до релиза. В Steam творится какая-то вакханалия. Количество активных геймеров доходит до миллиона, а трафик растёт с невероятной скоростью. На самом деле это прекрасные новости, ведь мы ждали от поляков ещё одного шедевра. Стала ли новая игра таковым, каждый из нас решит самостоятельно, а сегодня поговорим об оптимизации.

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Стоит отметить, что автор данного материала является одним из миллиона, который предварительно загрузил Cyberpunk 2077, заблаговременно купив цифровой ключик и запустив новинку на видеокарте GeForce RTX 2070 Super в разрешении 2К на максимальных настройках. Что получилось, нам расскажут ребята с сайта Тomshardware, которые нарисовали красивые графики и сделали простые выводы.

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Поскольку дорогие видеокарты покупаются для максимальных настроек, рассматривать Medium мы не будем, сосредоточившись на Ultra. И вот здесь и начинаются все проблемы. Получить заветные 60 кадров в секунду на GeForce RTX 2070 Super можно только в 1080р. Но это при условии, что вы отключите трассировку лучей. Если вдруг вам вздумается её активировать – количество кадров резко упадёт до 48. В реальности ещё меньше, ведь не у всех такие мощные процессоры. Итого больше 40 fps в 1080р не ждите. При этом минимальной для разрешения 1080р с трассировкой лучей внезапно оказалась RTX 3060 Ti.

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2К играбельно только на RTX 3080/3090, а 4 К лучше не включать. Как вам: GTX 1080 Ti выдаёт в 4К всего 17 fps без трассировки, а RTX 2070 Super 25 fps с активной трассировкой и DLSS 2.0? Добавим, что играть на средних настройках можно. Приходится отключать лучи и снижать разрешение до 1080р. Но это явно не то, что мы ожидали.