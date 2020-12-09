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NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077

NVIDIA обещает, что теперь видеокарты GeForce RTX в Cyberpunk 2077 работают хорошо
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Сегодня наши читатели могли ознакомиться с официальными итогами тестирования игры Cyberpunk 2077 от NVIDIA. Отметим, что всё оказалось настолько плохо, что фактически нет ни одной видеокарты, которая смогла бы вытянуть новинку в разрешении 4К@60fps. И это включая мегамощную GeForce RTX 3090. Судя по всему, ребята из NVIDIA серьёзно обеспокоены сложившимся, поэтому в спешном режиме выкатили новый драйвер.

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Сообщается, что трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах GeForce RTX работает хорошо. У нас нет новых тестов, поскольку в официальном пресс-релизе были только данные по новым играм, которые получили трассировку лучей, это:

  • Minecraft RTX 
  • CRSED: Ford
  • Scavengers
  • Mount & Blade II Bannerlord
  • Moonlight Blade.
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Результаты работы лучиков на видеокартах NVIDIA в этих играх вы можете рассмотреть самостоятельно. 

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Возвращаясь к Cyberpunk 2077, добавим, что драйвер уже полностью совместим с патчем нулевого дня. Нет никакой разницы, скачете ли вы вначале драйвера, а потом игру. ПО вышло за 10 часов до запуска Cyberpunk 2077, что должно позволит всем желающим увеличить производительность на своих компьютерах. Скачать патч можно через специальное приложение, установленное на каждом ПК под управлением видеокарты NVIDIA, или на официальном сайте по ссылке. 

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