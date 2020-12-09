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Вчера мы публиковали тестирование актуальных видеокарт AMD и NVIDIA в одной из самых ожидаемых игр последнего года – Cyberpunk 2077. Результат оказался печален, ведь в разрешении 4К на максимальных настройках графики ни одна видеокарта не справилась с новинкой. Отметим, что эксперты ещё год назад подсказывали именно такой расклад, основываясь на том, как обстояли дела с игрой Ведьмак 3. Вполне возможно, что перед нами самый настоящий Next Gen, имеющий продвинутую графику, которую сможет раскрыть только следующее поколение видеокарт.

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А пока у нас есть официальные тесты от NVIDIA, которая решила самостоятельно разобраться в вопросе: на что способны её видеокарты в Cyberpunk 2077. Результаты представлены в разрешении 1080р, 2К и 4К. Трассировка лучей была активирована, но настройки трассировки с активацией функции DLSS были установлены в режим производительности, в то время как во многих других проектах выбирается режим качества, который способен демонстрировать лучшую графику.

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Судя по всему, Cyberpunk 2077 ждёт большой даунгрейд графики в патче первого дня, поскольку решить подобные проблемы оптимизацией просто нереально. Мы стали свидетелями того, что на рынке не оказалось ни одной видеокарты, которая способна обеспечить стабильные 4К@60fps. Ещё раз уточним, если вы перейдёте в традиционный режим качества, то производительность графического чипа упадёт ещё.

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Поиграть на флагманах – GeForce RTX 3090/3080 с комфортом для глаз можно только в 2К и 1080р. В самом низком разрешении играбельной становится GeForce RTX 3060 Ti, но покупатели столь дорогой видеокарты явно не планируют ограничиваться 1080р. Сейчас можно толь гадать, когда проблема будет решена, и каким образом, но в настоящее время нет ни одной видеокарты, которую можно было бы рекомендовать для Cyberpunk 2077. Может быть пусть полежит на полках полтора года до тех пор, пока выйдет следующая серия графических чипов?