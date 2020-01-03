Самые ожидаемые новинки от Intel для геймеров и простых покупателей в 2020 году
На 2020 год у компании Intel большие планы. AMD продолжает теснить по всем флангам. С этим что-то нужно делать. В первую очередь в бой пойдут новые настольные процессоры Intel Core 10 поколения. Среди главных фишек новых процессоров окажутся повышенные тактовые частоты, а также функция многопоточности, которая появится даже на самых недорогих чипах. Вишенкой на торте будет Core i9-10900K, который вместо привычных нам 8-ми ядер готов предложить бескомпромиссным геймерам 10 ядер с повышенной тактовой частотой.
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Следующим сюрпризом от Intel должна стать дискретная видеокарта, которая пока находится в стадии проектирования. Кроме того, первая карточка не станет конкурировать с главными игроками, ограничившись бюджетным сегментом, на котором, вероятно, предложит очень привлекательную цену. А иначе это будет крайне нишевый продукт, интерес к которому проявят только журналисты и блогеры.
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Кроме всего прочего ожидается выход новых процессоров Tiger Lake на базе 10-нм техпроцесса. Вероятнее всего вначале Intel выпустит их мобильные версии, а уж потом перейдёт к настольным, которые могут выйти в 2021 году.
рекламаГлавная же задача Intel – не дать AMD занять ещё больше рыночной доли, чем у неё есть на начало 2020 года. А иначе продажи компаний сравняются, и доходы Intel начнут стремительно падать.
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