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Очень скоро выйдет 10-е поколение процессоров Intel. Мы уже видели таблицу с их полными техническими характеристиками и знаем, что флагман Core i9-10900K получит 10 физических ядер с функцией многопоточности. Что до тестов, то Intel тщательно скрывает результаты быстродействия своих процессоров, что не мешает китайцам время от времени публиковать довольно интригующие сведения.

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Согласно последней информации, Core i9-10900K окажется на 30% производительности своего предшественника Core i9-9900K. Однако, сразу же после такой ошеломляющей цифры идёт уточнение, что увеличение заметно только в многоядерных тестах. Что до остальных тестов, то там новый флагман идёт на уровне с текущим поколением.

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Как поясняют эксперты , 30% вполне закономерны, поскольку вместо 8 ядер мы получим 10, которые ещё и будут работать на повышенной тактовой частоте. А вот то, что в других дисциплинах прирост держится на уровне 4-8%, говорит о минимальных изменениях в архитектуре, которая снова полагается на высокие тактовые частоты.

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Кроме того, по мнению экспертов, даже с увеличением тактовой частоты не всё так просто. Если в одном из тестов мы видим 125 Вт TDP, то далее мы видим, что для режима турбо потребуются все 250 Вт. В этом аспекте всё ещё не ясно, как такое невероятное количество тепла будет отводиться, а также, как вообще охлаждать такие горячие процессоры.