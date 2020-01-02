Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K

для раздела Блоги
1
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Очень скоро выйдет 10-е поколение процессоров Intel. Мы уже видели таблицу с их полными техническими характеристиками и знаем, что флагман Core i9-10900K получит 10 физических ядер с функцией многопоточности. Что до тестов, то Intel тщательно скрывает результаты быстродействия своих процессоров, что не мешает китайцам время от времени публиковать довольно интригующие сведения. 

реклама

Согласно последней информации, Core i9-10900K окажется на 30% производительности своего предшественника Core i9-9900K. Однако, сразу же после такой ошеломляющей цифры идёт уточнение, что увеличение заметно только в многоядерных тестах. Что до остальных тестов, то там новый флагман идёт на уровне с текущим поколением. 

реклама

Как поясняют эксперты, 30% вполне закономерны, поскольку вместо 8 ядер мы получим 10, которые ещё и будут работать на повышенной тактовой частоте. А вот то, что в других дисциплинах прирост держится на уровне 4-8%, говорит о минимальных изменениях в архитектуре, которая снова полагается на высокие тактовые частоты. 

реклама

Кроме того, по мнению экспертов, даже с увеличением тактовой частоты не всё так просто. Если в одном из тестов мы видим 125 Вт TDP, то далее мы видим, что для режима турбо потребуются все 250 Вт. В этом аспекте всё ещё не ясно, как такое невероятное количество тепла будет отводиться, а также, как вообще охлаждать такие горячие процессоры. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
19
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
12
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
16
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
18
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
9
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
16
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
36
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 (AX4U3200316G16-DR41) объемом 32 Гбайт
17
Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
11

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Обзор корпуса AeroCool Shard
24 декабря 2019 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
156
Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
32
Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU
25
Китайцы создали безвентиляторный корпус с 32-ядерным процессором AMD EPYC 7551 и видеокартой GeForce RTX 2070
22
Названа самая перспективная технология для геймеров в 2020 году
12
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
40
Решение проблемы окончания поддержки Windows 7 - два способа сделать вашу систему актуальной в 2020 году
44
Intel Core i9-10900X на частоте 5.96 ГГц обновил рекорд Geekbench3
4
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
27
В The Elder Scrolls V: Skyrim добавили хоббитов и драконов, а мир переделали в Средиземье
1
Первый тизер ролевого экшена «Корсары: Чёрная метка»
4
Intel значительно увеличит производительность ноутбуков в 2020 году
13
Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
11
Blackview подвела итоги 2019 года
6
AMD готова представлять новое поколение процессоров раз в полтора года
10
AMD планирует выпускать новое поколение процессоров каждые 12-18 месяцев и увеличивать IPC более чем на 7 % ежегодно
17
Samsung начала производство Galaxy M51
+
Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное
4
Вины TSMC в дефиците процессоров AMD Ryzen не было
2
Следующий крупный флагман Samsung с экраном 6,9 дюйма назовут Galaxy S20 Ultra
5

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Лучшие смартфоны среднего уровня 2019 года
7
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
19
Планы Microsoft на 2020 год: программное и аппаратное обеспечение плюс новая атака на рынок мобильных устройств
15
Топ-10 смартфонов с AliExpress стоимостью 250-300 евро
2
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
+

Сейчас обсуждают

sevik68
00:23
Мощь! Огонь! Ракета! :)
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
mVlad
00:19
11 лет
В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II
smaximaa
00:14
Что за бред я прочитал
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Nilarium
00:12
это бюджетный
Лучшие смартфоны среднего уровня 2019 года
Алексей Лебединский
00:10
Я даже знаю одного такого ковтуна, постящего новости на оверах. Ковтунглот его кодовое название. И в постах своих ссылается на таких же школьников кыргызов))
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
VRoman
00:04
Когда корачит 5 раз, это уже становится закономерностью. К сожалению это моя история с видюхами АМД.
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Xmast
23:52
Все началось с засилья рекламы на оверах. Теперь там не просто реклама. А откровенно кликбейтовая деза. Хозяева сайта решили что у них свои правила. Старых добрых оверов уже нет. Фениксу тоже до одног...
Core i3-9100F VS Pentuim G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
lesik78
23:48
ахаха, как вас судьба покалечила)))). Я, например, покупаю, что выгодно
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
lesik78
23:47
про звезды забыли написать. Тоже сомнительный продукт
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
lesik78
23:44
школоло повзрослело и подало голосок? Вы написали полнейшую чушь, особенно про продвинутые техпроцессы. АМД почти всегда был в роли догоняющего, а ваша писанина выше полная поеб..нь.
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем