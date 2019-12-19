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В настоящее время на рыке существует только два производителя графических чипов. Все остальные: либо самостоятельно отказались от борьбы, либо были выкуплены более успешными игроками. Какое-то время назад Intel выпустила громкое заявление, согласно которому компания не только бросала вызов Nvidia и AMD, но и сообщала, что сможет обойти их в кратчайшие сроки. Время шло, а продуктов так и не появилось. Мало того, даже в стане Intel говорят о дискретных видеокартах с неохотой. Сегодня появились новые слухи, которые проливают свет на судьбу видеокарт от синего гиганта.

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Итак, у Intel проблемы:

1. В настоящее время идёт ожесточенная борьба за выход годных чипов, способных уложиться в 25 Вт TDP. Как оказалась, графическая архитектура получилась слишком горячая.

2. Первая дискретная видеокарта будет всего на 23% производительнее интегрированной в процессоры на архитектуре Tiger Lake.

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Мало того, первые видеокарты будут пилотным проектом. Intel хочет доказать, что способна выпустить готовый продукт. Вероятно, сделать она это хочет в первую очередь для инвесторов. Первый дискретный чип носит название DG1. Пока это всего лишь кодовое название. Выход 11-го поколения процессоров на архитектуре Tiger Lake ожидается в конце 2020 года или в начале 2021 года. Скорее всего ждать придётся до 2021 года. Именно в это же время появится новая графика. Однако, даже сейчас ясно, что пыл у руководства Intel уже поостыл, и о реальной конкуренции никто не говорит.