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Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть

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Десятое поколение настольных процессоров Intel Core на подходе. Вероятно их покажут на CES 2020. Это всё те же старые знакомые на идеальном 14++ нанометровом технологическом процессе, который так понравился Intel, что они, видимо, решили выпускать на нём свои решения ещё много-много лет. Тем не менее, обычным пользователям не так уж и важно, на каком техпроцессе изготовлен чип, если он справляется со своими обязанностями лучше конкурента и стоит дешевле. 

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Незадолго до официального анонса в сети всплыли полные характеристики чипов, которые позволяют понять, насколько значительным будет прыжок в производительности между девятым и десятым поколением. А он будет, можете даже не сомневаться. Выпуская новое поколения процессоров, Intel пошла на небольшую хитрость. Так, все существующие серии процессоров (Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9) были сдвинуты на один шаг вверх. Если проще, то Core i3 – это бывший Core i5; Core i5 – Core i7; Core i7 – Core i9. Внимательные читатели заметили, что двигать девятую серию некуда, именно поэтому было принято решение ввести 10-ядерные процессоры в наиболее производительную серию Core i9. 

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Кроме того, как уже знают многие читатели, все процессоры получат многопоточность, что теоретически должно сделать их не только привлекательными, но и более производительными. Подробности смотрите в таблице выше. 

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В настоящее время есть два вопроса: насколько быстрыми окажутся Core i3 и многопоточностью и как будут охлаждаться 10-ядерные Core i9. Не нужно ли будет для них покупать отдельный кондиционер или чашку с жидким азотом. 

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На сколько же лучше эта новость написана на английском у techpowerup! Переводчик + набрасыватель = Zelot
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Ляд
23:28
У 3950Х для центрального блока (который 12-нм для I/O чиплета ) отобраны чипы лучше чем для 3900Х. Т.е. теоретически 3950Х круче чем 3900Х не только из-за ядер.
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ну директору завода озу видней.так бы сразу и сказал,что ты начальника и знаешь там всю программу.куда нам за вами угнаться и что то понять.
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ssdtm
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Baa14
23:21
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Выбираем видеокарту в 2020 из сегментов: до 150, 200, 250, 400 долларов
ssdtm
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В короне вынесли вперёд ногами https://corona-renderer.com/benchmark/results
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