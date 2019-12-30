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Десятое поколение настольных процессоров Intel Core на подходе. Вероятно их покажут на CES 2020. Это всё те же старые знакомые на идеальном 14++ нанометровом технологическом процессе, который так понравился Intel, что они, видимо, решили выпускать на нём свои решения ещё много-много лет. Тем не менее, обычным пользователям не так уж и важно, на каком техпроцессе изготовлен чип, если он справляется со своими обязанностями лучше конкурента и стоит дешевле.

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Незадолго до официального анонса в сети всплыли полные характеристики чипов, которые позволяют понять, насколько значительным будет прыжок в производительности между девятым и десятым поколением. А он будет, можете даже не сомневаться. Выпуская новое поколения процессоров, Intel пошла на небольшую хитрость. Так, все существующие серии процессоров (Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9) были сдвинуты на один шаг вверх. Если проще, то Core i3 – это бывший Core i5; Core i5 – Core i7; Core i7 – Core i9. Внимательные читатели заметили, что двигать девятую серию некуда, именно поэтому было принято решение ввести 10-ядерные процессоры в наиболее производительную серию Core i9.

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Кроме того, как уже знают многие читатели, все процессоры получат многопоточность, что теоретически должно сделать их не только привлекательными, но и более производительными. Подробности смотрите в таблице выше.

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В настоящее время есть два вопроса: насколько быстрыми окажутся Core i3 и многопоточностью и как будут охлаждаться 10-ядерные Core i9. Не нужно ли будет для них покупать отдельный кондиционер или чашку с жидким азотом.