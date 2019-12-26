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У Intel появился первый инженерный образец дискретной видеокарты DG1

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Согласно первым заявлениям компании Intel, первая дискретная видеокарта на архитектуре Intel ХЕ должна была составить конкуренцию лучшим представителям GPU от NVIDIA и AMD. Однако, постоянные проблемы с освоением техпроцесса и многие другие трудности поставили под большой вопрос сам факт появления такой карты. Не добавляют оптимизма противоречивые сведения, согласно которым, если такой чип и выйдет, он будет значительно уступать своим потенциальным конкурентам. 

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Как стало известно, новая утечка подтвердила, что в руках у производителя появился инженерный образец. Он получил всего 96 исполнительных блоков, что даёт нам 768 шейдерных блоков на выходе. Как и предполагалось, новая видеокарта появится вместе с процессорами Tiger Lake и получит наименование Gen12 Xe. Таким образом перед нами представитель начального сегмента, который будет конкурировать разве что с интегрированной графикой в процессорах Ryzen 4000 Renoir от AMD. 

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Как утверждают эксперты, в полученных сведениях есть одна положительная деталь: если в руках у производителя появился инженерник, то ждать появления готового продукта стоит через 5-6 месяцев. А значит, уже летом 2020 года мы увидим на что будет способна новая дискретная видеокарта от Intel.

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