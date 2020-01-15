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Если вы не покупаете готовый системник в магазине, а рассматриваете варианты самостоятельной сборки, то этому есть три причины:

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1. Вы хотите сэкономить.

2. Вам нужна нестандартная сборка под определенные нужды.

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3. Вам просто нравится делать всё своими руками.

Я всегда руководствовался набором этих причин и собирал свои системники самостоятельно, начиная со своего второго компьютера в конце 90х годов, первый был куплен готовым у знакомого отца. Когда мы говорим о нестандартной сборке, у меня в первую очередь возникают ассоциации с корпусом, вряд ли кто-то собирается строить сложную многопроцессорную систему для домашних нужд и решит обсудить это здесь. В интернете и соцсетях полно картинок интересных кастомных корпусов невообразимой формы, либо сделанных из пивных бочек, колесных дисков, и т.д., открытых стендов на стене, в столе под стеклом, дорогих фирменных корпусов с кучей вентиляторов, светодиодной подсветкой и флуоресцентной жидкостью в СВО. Все эти проекты ориентированы на то, чтобы системник был заметной частью интерьера, предметом искусства.

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Красиво, правда? Возможно, вы когда-нибудь соберете себе такую систему для выступления на соревновании, либо просто для ублажения своего взора, но следует помнить, что подобные проекты очень сильно опустошают карманы и требуют массу свободного времени. Если покупать готовый эксклюзивный корпус, то он может стать чуть ли не самой дорогой частью вашей будущей системы.

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Но я предпочитаю прагматичный подход, светодиоды и прочая лабуда мне не нужны, производительность должна быть достаточной под текущие нужды, стоимость адекватной качеству. В этой статье мы будем говорить о рациональности и разумных тратах, поэтому, отметаем в сторону все эти фантазии о прекрасном и определяемся с назначением будущей сборки.

Когда вы становитесь взрослым человеком, у вас появляются жена и дети, вы осознаете, что личный эгоизм уходит на второй план и во многих сферах жизни необходим компромисс. То же самое касается и компьютера, помимо игр он должен обеспечивать приятные вечера с просмотром семейных фильмов на телевизоре, быть удобным и безопасным для использования женщинами и детьми, быть гармоничной частью окружающего интерьера. Именно с такими мыслями я собирал системный блок в 2013 году для установки в тумбу под телевизором.

С того времени корпус компьютера сменил 2 набора потрохов и свое месторасположение, но цели его применения остались прежними. Это должен быть компактный, тихий, производительный инструмент для развлечений, стриминга, монтажа видеороликов и просмотра фильмов на большом экране (телевизор как второй монитор). Именно на основе этого корпуса я и хочу предложить сборку, которую я бы сделал для себя прямо сейчас, если бы в этом была необходимость.

Особенность этого корпуса в том, что он достаточно компактный, посмотрите на габариты, при этом, он вмещает в себя полноразмерный блок питания и двух слотовую видеокарту длиной до 310 мм. Плюс к этому, внутри корпуса хорошая продуваемость, если компактно располагать компоненты. Башенный кулер можно установить, он и был у меня одно время, но сразу советую от него отказаться в пользу СВО для экономии места и улучшения вентиляции.

Есть важный нюанс - материнская плата должна быть формата mini ITX. Я всегда был сторонником AMD, но когда перебирал системнику потроха 2 года назад, то не нашел ни одной платы под процессоры Ryzen формата mini ITX (тогда эти процессоры только вышли в продажу и платы были только под стандартные размеры), поэтому пришлось собирать на Intel. Но сейчас уже есть достаточный выбор плат формата mini ITX под сокет АМ4, так что предлагаю остановиться на таком варианте:

Чипсет здесь не самый топовый на сегодняшний день, но если не придираться к мелочам, то этой платы более чем достаточно для домашней машины. Здесь можно и разгоном побаловаться, благо, подсистема питания отличная, и звуковая карта есть, и 2 слота М2 присутствуют. Полный обзор этой платы можете почитать тут. Если считаете её излишне дорогой, то можно обратить внимание на более бюджетный вариант, это тоже достойный продукт, но с одним слотом М2.

Кто-то спросит - а почему не плата с чипсетом X570? Ведь ниже выбирается процессор 3й серии. Да вот, такое дело, а ещё такое, так что, не вижу смысла переплачивать за поддержку PCI-E 4.0 которую я не планирую здесь использовать. Но если вы хотите сделать всё по феншую, то смотрите этот продукт и готовьте примерно 20 тысяч рублей.

Учитывая, что цели ставить рекорды в бенчмарках и погони за сверхпроизводительностью у нас нет, да и бюджет не резиновый, то вполне разумным выбором процессора будет Ryzen 7 третьего поколения.

Разница в цене между 3700 и 3800 настолько минимальна, что я не вижу смысла здесь экономить. Теплопакет 65 Вт на 3700 чистой воды маркетинг, здесь 105 Вт, это уже более реальная цифра, но под нагрузкой и разгоном (особенно, если с напругой играть) оба камня будут греться как банные печи, так что систему охлаждения надо подбирать с запасом.

Охладить пылкий нрав процессора поможет комплект СВО. Здесь можете смотреть разные варианты, главное не забывать, что в корпусе только один слот под радиатор/вентилятор размером 120х120. Про башенные кулеры забудьте, это пустая трата денег и свободного пространства.

Для памяти у нас 2 слота, так что берем комплект под самый потолок поддерживаемой частоты. На счет разгона этих планок ничего сказать не могу, возможно, местные специалисты раскритикуют меня за этот выбор и посоветуют что-то другое. Я предпочитаю не сильно увлекаться разгоном и рассчитываю на заявленные характеристики, которых более чем достаточно для производительной системы.

Для экономии места будем использовать только твердотельные накопители в имеющиеся слоты М2. Конечно, можно повесить и парочку HDD, но если есть возможность, то этого лучше избежать.

Операционную систему установим на высокоскоростной накопитель от Samsung. Я выбрал объём 500 Гб, этого хватит за глаза и для ОС, и для пакета офисных программ, и для других приложений, но можно и сэкономить взяв вариант объёмом 250 Гб.

А для записи игр и фильмов вполне хватит 2 Тб на другом накопителе. Этого достаточно, если вы не собираетесь делать большую коллекцию из UHD фильмов, лично я не вижу в этом смысла, т.к. редко просматриваю один и тот же фильм дважды, а если и захочется, то всегда можно скачать его заново через торрент. Захламлять свою систему неиспользуемыми данными тоже самое, что быть "плюшкиным" по жизни, это не хорошо. Хотя здесь можно и сэкономить около 10 тысяч рублей, поставив обычный HDD, но я предпочту использовать второй слот М2 по назначению. В противном случае, можно было бы и на мат. плате пару тысяч сэкономить.





На этом накопителе есть одна особенность в виде массивного радиатора, придется либо убрать родной радиатор с материнской платы, правда тогда мы лишимся подсветки, либо убрать радиатор с накопителя и мудрить туда тот что на плате, но тогда могут быть гарантийные риски. Либо приобрести другой накопитель, без радиатора, выбор за вами. Но я бы остановился на этом, уж больно вкусно выглядят его характеристики.

Теперь выбор видеокарты. Напомню, что корпус вмещает в себя карту длиной до 310 мм и толщиной не более 2х слотов. Множество современных карт с модным охлаждением имеет толщину 2,5-3 слота и длина карт с 3 вентиляторами превышает 310 мм, так что будьте осторожны.

Выбирая между AMD и Nvidia, несмотря на мою приверженность к первой, я делаю выбор в пользу второй. Есть уже опыт использования радеонов, кроме прожорливости и шума толку от них мало. Можете со мной не согласиться, но я считаю, что версия RTX 2080 будет отличным выбором и вполне подойдет для развлечений на максимальных настройках в ближайшие годы. Можно и шлем VR подключить при желании.

Кто-то скажет - да ты с ума сошёл?! Она же с референсным охлаждением, шумная турбина, беспонтовый дизайн и т.д. Дело в том, что сейчас у меня стоит 1080 тоже в референсном исполнении и никакого дискомфорта от повышенной шумности я не испытываю, а если вдруг захочется её утихомирить, то самое время будет вспомнить события из моей прошлой статьи про колхозинг гибридной СВО на видеокарту. У меня и так постоянно чешутся руки что-нибудь куда-нибудь внедрить, так что лучше не напоминайте.

В крайнем случае, если шум раздражает, но сильно колхозить не хочется, а руки растут из правильного места, то можете воспользоваться готовым решением (но чутка поработать напильником придётся).

Второй радиатор с вентилятором можно скрепить "бутербродом" с процессорной СВО, как я это делал 5 лет назад в той самой статье про колхозинг гибридной СВО на 7970. Главное тут подобрать вентиляторы производительные и тихие, чтобы все дули с одинаковой скоростью потока, тогда собранная тепловая пушка будет работать эффективно и незаметно.





Теперь настало время блока питания. Здесь может быть масса мнений что лучше, что хуже, я буду ориентироваться по своему опыту. У меня уже 6+ лет стоит и прекрасно работает блок питания от того же производителя, что сделал и корпус, так что советовать буду именно его, только в более современном исполнении и подходящей мощности.

Лишние разъемы можно не ставить, незачем захламлять свободное пространство. По сути, вам от него нужно только питание на материнскую плату, видеокарту и кулеры в корпусе. Мощности на нашу сборку с одной видеокартой вполне достаточно.

Таким образом, на январских праздниках 2020 года, общий ценник сборки составил 138 530 руб. что по текущему курсу ЦБ примерно 2200$. Я считаю этот вариант вполне достойным и соответствующим современным реалиям. Можно и в игры поиграть, и кино посмотреть, и работой заняться. Если захотите немного сэкономить на твердотельниках, мат. плате и СВО на видеокарту, то тысяч 20 можно скинуть.

Если скажете, что мощности системы маловато для требовательных игр, что она проживет 1-2 года и отправится в утиль, то посмею с вами не согласиться, для меня даже имеющейся системы (7700/1080/16) за глаза хватает на максимальных настройках, в разрешении 3440х1440 во многих играх, а новая сборка будет помощнее и останется актуальной еще лет 5 точно.





P.S. вот мое место отдыха, монитор тут HP Omen X35, но это уже совсем другая история )