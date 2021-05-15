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Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%

Недавние события в очередной раз подтверждают нестабильность доходов от майнинга.
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Всего пару дней назад GPU-майнинг ставил исторические рекорды доходности, а Эфир обогнал по прибыльности Bitcoin. Но праздник не может продолжаться вечно, ведь добыча криптовалют является крайне нестабильным источником дохода. Основной причиной взлёта доходности майнинга стал ажиотаж вокруг мусорного клона DogeCoin под названием Shiba Inu, созданного на базе протокола ERC-20 внутри сети Эфира.

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Любые манипуляции с данным токеном приводили к росту нагрузки на блокчейн Ethereum, а охватившая рынок волна жадности привела к ощутимому увеличению комиссий внутри сети. Средняя награда майнеров за каждый найденный блок составляла около 8-9 монет ETH, а высокие котировки самого Эфира позволяли фиксировать прибыль по самым выгодным ценам. Однако, такое положение дел не устраивало создателя Ethereum Виталика Бутерина, который предпринял целый комплекс мер по охлаждению пыла трейдеров собачьими токенами.

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В результате курсы SHIB, AKITA и других подражателей DOGE обрушились, а загруженность сети Эфира пришла в норму, серьёзно снизив доходность GPU-майнинга. Средняя награда за блок вернулась к 3 монетам, а общая коррекция всего рынка криптовалют во главе с Биткоином довершила картину: если на пике ажиотажа даже младшая видеокарта семейства Ampere RTX 3060 приносила более 1000 руб в сутки, то теперь такие показатели может продемонстрировать только флагманская RTX 3090 (чей доход упал с 2500 до 1200 руб в день). Общее падение дохода составило около 50% по сравнению с самым пиком, но даже так средняя окупаемость оборудования находится в районе 7-8 месяцев.

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Также стоит помнить, что новых рекордов прибыльности майнинга мы скорее всего уже не увидим, ведь уже в июле состоится выход хардфорка Ethereum под названием London, содержащего в себе предложение EIP-1559, пересматривающее систему комиссий в сети. После его релиза награда майнеров за каждый найденный блок будет зафиксирована на уровне в 2 монеты ETH, а перегрузки сети больше не будут увеличивать этот показатель.

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