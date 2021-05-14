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Создатель Ethereum Виталик Бутерин был явно недоволен нездоровым ажиотажем вокруг мемных криптовалют, популярность которых привела к перегрузке блокчейна Эфира и взлёту комиссий за совершение транзакций внутри сети. При этом разработчики таких мусорных монет, как SHIBA INU, AKITA INU и Dogelon Mars сами вручили Бутерину инструмент для выхода из щекотливой ситуации, отправив ранее существенную часть эмиссии мем-токенов на его личный кошелёк и назвав этот процесс сжиганием.

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В white paper того же SHIBA INU разработчики указали, что половина всех существующих монет была отправлена Виталику, а будущее актива напрямую зависит от его благосклонности. Всего на кошельке основателя Ethereum Foundations было 505 триллионов монет SHIB (эквивалент $13 млрд), а также множество других менее известных клонов Dogecoin.

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Однако надежды держателей токенов на огромный рост были похоронены: Бутерин начал активно продавать сомнительные активы. Первым делом он вывел 95% ликвидности из пула SHIB на Uniswap и отправил 500 ETH и 50 трлн SHIB стоимостью в $1.2 млрд в индийский фонд по борьбе с коронавирусом.

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Далее он пожертвовал 49,3 трлн монет AKITA в пользу платформы по разработке свободного ПО Gitcoin. Следом он начал активно сливать и другие клоны Doge, посеяв панику среди трейдеров и вызвав обвал курсов собачьих токенов, многие из которых почти полностью обесценились, а их главный прародитель Dogecoin потерял за сутки более 15%. При этом, вырученные средства он также направил на благотворительность, перечислив их организациям GiveWell, Methuselah Foundation и Machine Intelligence Research Institute.