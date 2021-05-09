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Прошедшая неделя стала одной из самых прибыльных в истории майнинга Ethereum. Курс валюты штурмовал отметку в 4000$ за ETH, а награды за каждый найденный блок били исторические рекорды. При этом ещё недавно комиссии в сети Эфира были ощутимо снижены за счёт увеличения вместимости каждого отдельного блока. Первоначально причиной взлёта доходности посчитали ажиотаж вокруг самого Ethereum, но в реальности чудовищную нагрузку на сеть криптовалюты оказал совершенно другой актив.

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Дело в том, что вчера произошёл очень сильный памп очередного мусорного клона Dogecoin под названием Shiba Inu, чья стоимость всего за сутки взлетела более чем на 500%, а за весь прошедший месяц её рост составил почти 30 000%. Сам токен базируется на протоколе ERC-20 в рамках блокчейна Ethereum и каждая совершённая транзакция оказывает нагрузку на сеть.

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На одной только децентрализованной бирже Uniswap объём торгов SHIB перевалил за миллиард долларов, что стало причиной роста комиссий и доходов майнеров. В качестве причин такой популярности данного токена называют безответственные публикации Илона Маска, который писал в Twitter о желании завести себе щенка породы сиба-ину, а также хайп вокруг короля шуточных монет в лице Dogecoin.