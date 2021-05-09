Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Реальной причиной взлёта доходности майнинга Эфира стал рост шуточного токена SHIBA INU на 30 000%

Очередной мусорный токен базируется на блокчейне Ethereum.
[ ] для раздела Блоги
1
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Прошедшая неделя стала одной из самых прибыльных в истории майнинга Ethereum. Курс валюты штурмовал отметку в 4000$ за ETH, а награды за каждый найденный блок били исторические рекорды. При этом ещё недавно комиссии в сети Эфира были ощутимо снижены за счёт увеличения вместимости каждого отдельного блока. Первоначально причиной взлёта доходности посчитали ажиотаж вокруг самого Ethereum, но в реальности чудовищную нагрузку на сеть криптовалюты оказал совершенно другой актив.

реклама

Дело в том, что вчера произошёл очень сильный памп очередного мусорного клона Dogecoin под названием Shiba Inu, чья стоимость всего за сутки взлетела более чем на 500%, а за весь прошедший месяц её рост составил почти 30 000%. Сам токен базируется на протоколе ERC-20 в рамках блокчейна Ethereum и каждая совершённая транзакция оказывает нагрузку на сеть.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

На одной только децентрализованной бирже Uniswap объём торгов SHIB перевалил за миллиард долларов, что стало причиной роста комиссий и доходов майнеров. В качестве причин такой популярности данного токена называют безответственные публикации Илона Маска, который писал в Twitter о желании завести себе щенка породы сиба-ину, а также хайп вокруг короля шуточных монет в лице Dogecoin.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ethereum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
55
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
2
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
50
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
236
Илон Маск высказался на тему инвестирования в криптовалюты
21
94 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 в 2021 году
2
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
128
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
91
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
26
SSD обошли по надежности жесткие диски
38
Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
38
Особенности настройки ПК для добычи Chia Coin или как получить $1400 за 68 дней – Tomshardware
14
GeForce RTX 3080/3070 с блокировкой от майнеров поступили в продажу, но геймерам пока не достанутся
41
iPhone XR оказался мощнее iPhone 11 и iPhone 12
41
Обвал курса Dogecoin обернулся для доверчивых фанатов Илона Маска убытками на 380 миллионов долларов
9
CD Projekt Red пригласила известных модеров принять участие в создании обновлённой The Witcher 3
9
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
34
Илон Маск назвал Dogecoin суетой и снизил курс шуточной криптовалюты
29
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
131
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
45
Официально представлена Frostpunk Mobile — мобильная версия сурового градостроительного симулятора
3
Жительница Англии нашла в коробке из-под нового iPhone 12 Pro Max кусок треснувшей плитки
6
Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 получат 6-нм техпроцесс и продвинутый GPU RDNA 2 Big Navi
27

Популярные статьи

Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
45
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
166
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
45
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
5
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
2
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
55
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 4 - Tamriel Rebuild
+

Сейчас обсуждают

Чай с лимончиком
23:30
Есть много платных VPN сервисов, позволяющие качать с P2P обменников на нормальных скоростях.
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
Александр Варламов
23:28
Уважаемый на эфире свет клином не сошелся .Посмотри рост эфир классик и доходность и из этого следует что щас и 3-х гиговые взлетят в цене и исчезнут с Авито что уже впринципе и происходит
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Renegade1979
23:28
Говорят в игру встроили дунуву. За такое хамство придется покарать разрабов! Впрочем, в Resident Evil 7 тоже добавляли и за это их уже покарали одно время
Resident Evil Village закономерно стартовала с первого места в недельном чарте продаж Steam
Антонъ Сартаковъ
23:26
Не, мне на майнеров пофиг, приносит деньги, действуй) я именно о том, что помимо комиссий биржи там и т.п. ещё и налог с дохода, это хорошо, что 4% пока можно как самозанятому, как бы не прикрыли лазе...
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Саня Крутой
23:23
Плачу 4 % успокойся уже. В разговоре затрагивались другие аспекты, тут все все понимают кроме топманов и еще парочки д.б. То один рассказывает про конские комиссии, то захочешь вывести, а на бирже нет...
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Антонъ Сартаковъ
23:23
И к слову, ваша страна мне ни упёрлась ни разу, никогда не имел ничего общего с ней и думаю не буду, только если война начнётся, хотя кому она сейчас нужна...
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
DarkShaman
23:23
Ты не поверишь, но это действительно так )))
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Svarr51
23:22
Петух из МинСтець раскукарекался ))))) Уже совсем мозги салом заплыли
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
Bare_Metal
23:20
Клоун анальный, твой номер устарел и неактуален, придумай новое шоу.
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Batareykin
23:20
сначала очередь займи
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем