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В криптовалютном сообществе продолжают раскручивать ажиотаж вокруг клона мем-валюты Dogecoin, под названием SHIBA INU. Эта шуточная монета на базе блокчейна Ethereum продолжила свой рост, прибавив за сутки около 140% к своей стоимости. На момент написания статьи 1 токен SHIB можно купить за $0,00003. Произошло это благодаря попаданию актива в листинг крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

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И всего за несколько часов объём торговли данной валютой перевалил за 1 миллиард 300 миллионов USDT, даже несмотря на предупреждения биржи о чрезвычайно высокой волатильности актива и огромных рисках. Кроме того, листинг SHIBA INU провела и другая популярная криптовалютная платформа Crypto.com. Подобный ажиотаж оказал ощутимую нагрузку на блокчейн Эфира, в результате чего комиссии за транзакции в сети взлетели до небес, а средняя награда для майнеров за каждый найденный блок составляла безумные 7-8 ETH.

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Благодаря этому домашний GPU-майнинг смог вновь обновить рекорды прибыльности. К примеру, суточный доход флагманской модели Nvidia RTX 3090 составит солидные 2700 рублей, а начальный вариант видеокарт Ampere RTX 3060 добудет для своего владельца 1100 рублей.

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