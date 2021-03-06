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Разработчики Ethereum Foundation на совещании 5 марта приняли решение включить скандальный апдейт EIP-1559 в грядущий июньский хардфорк Ethereum London. Данное предложение было предназначено для более справедливого пересмотра системы комиссий внутри сети и предполагает сжигание большей части комиссии за перевод и ощутимое уменьшение доли, получаемой майнерами за обработку транзакций.

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Необходимость подобного обновления продиктована чрезвычайно высокими комиссиями в сети Ethereum, в моменты пиковой нагрузки достигающими 40$ за простой перевод. Это уже стало причиной активного бегства пользователей в блокчейн-сервис Binance Smart Chain, предоставляющий гораздо более выгодные условия.

Подавляющее число пользователей поддерживают EIP-1559, а вот майнеры не горят желанием расставаться с рекордными доходами и даже могут попытаться заблокировать нежеланный апдейт, ведь крупнейшее объединение пулов Sparkpool, BitFly и Flexpool контролирует более 60% хешрейта сети. Впрочем, разработчики не боятся подобного сценария развития событий и сообщают, что это лишь ускорит переход Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Stake.