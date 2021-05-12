Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
Сезон альткоинов сейчас в самом разгаре, а самый популярный из них продолжает устанавливать новые исторические рекорды стоимости. 12 мая котировки Ethereum достигли новой вершины на уровне $4370 за монету, а общая рыночная капитализация криптовалюты перевалила за 500 миллиардов долларов.
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На этом фоне существенно возросла доходность майнинга монеты, благодаря чему Эфир сумел обогнать по прибыльности Bitcoin. Согласно данным The Block, в текущий момент майнеры Ethereum получают 77 миллионов долларов дохода за 24 часа, в то время как добытчики Биткоина делят между собой лишь 67 миллионов долларов в сутки.
Кроме роста курса валюты увеличению доходов майнеров поспособствовал и ажиотаж вокруг шуточной валюты Shiba Inu, вызвавший перегрузку сети Ethereum и взлёт комиссий за совершение транзакций до 70$. В результате, средняя награда за каждый найденный блок уже несколько дней держится на уровне в 5-7 монет ETH, а общая прибыльность майнинга оказалась самой высокой за последние 5 лет. Если проводить грубый подсчёт, то каждый мегахэш производительности видеокарты сейчас конвертируется примерно в 20 рублей ежесуточного дохода.
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