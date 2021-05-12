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Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга

Главный альткоин продолжает радовать своих майнеров и инвесторов.
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Сезон альткоинов сейчас в самом разгаре, а самый популярный из них продолжает устанавливать новые исторические рекорды стоимости. 12 мая котировки Ethereum достигли новой вершины на уровне $4370 за монету, а общая рыночная капитализация криптовалюты перевалила за 500 миллиардов долларов.

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На этом фоне существенно возросла доходность майнинга монеты, благодаря чему Эфир сумел обогнать по прибыльности Bitcoin. Согласно данным The Block, в текущий момент майнеры Ethereum получают 77 миллионов долларов дохода за 24 часа, в то время как добытчики Биткоина делят между собой лишь 67 миллионов долларов в сутки. 

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Кроме роста курса валюты увеличению доходов майнеров поспособствовал и ажиотаж вокруг шуточной валюты Shiba Inu, вызвавший перегрузку сети Ethereum и взлёт комиссий за совершение транзакций до 70$. В результате, средняя награда за каждый найденный блок уже несколько дней держится на уровне в 5-7 монет ETH, а общая прибыльность майнинга оказалась самой высокой за последние 5 лет. Если проводить грубый подсчёт, то каждый мегахэш производительности видеокарты сейчас конвертируется примерно в 20 рублей ежесуточного дохода.

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senseless
17:18
Давно уже
Вторичный рынок комплектующих наполнится предложениями от майнеров во втором полугодии
Сева Шевченко
17:17
Именно, что разных. Начиная от горячей воды в трубах, до колбасы из мяса, а не из сои и тараканов (возможны следы ракообразных - так было написано в плавленном сыре ВИола, который я купил)
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
N1ghtwish
17:16
гнилобайт и асрака, "два брата акробата"
Акции Gigabyte Technology упали в цене на 10% после высказываний по поводу качества китайской продукции
AngryBeer
17:16
Соррян братух но я только в последние время в ESO играю и то прокачал перка до потолка, а качать нового руки не доходят. З.Ы. Что это за сиськи, то есть женщина?
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Сева Шевченко
17:15
А что это меняет?
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N1ghtwish
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Виталий Котов
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AngryBeer
17:14
Ты вообще работаешь? Или бухаешь целыми днями? У тебя какой трудовой стаж?
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