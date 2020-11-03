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Презентация видеокарт следующего поколения AMD Radeon 6000 вселила необычайный оптимизм в сердца фанатов красного лагеря. AMD обещали высочайший уровень производительности при очень умеренной ценовой политике. Опубликованные в дальнейшем игровые тесты и вовсе заставили аудиторию поверить в окончательную победу карт RDNA2 над Ampere. Ведь их производительность выше, объём видеопамяти больше, а цены даже ниже.

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Вот только если внимательно разобраться в этих тестах, то можно понять, что условия тестирования были не самыми честными по отношению к картам RTX 3000 и реальные результаты будут куда скромнее. Предлагаю вместе разобраться во всех деталях, доступных на данный момент тестов, и решить, стоит ли верить их результатам.

1. Частоты RTX 3000 в рекламных тестах были стоковыми.

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Если внимательно изучить все данные с рекламных слайдов AMD, то можно понять, что видеокарты RTX 3000 были представлены в версиях Founders Edition, оборудованных далеко не самой удачной системой охлаждения. А частоты видеочипа у карт Nvidia были зафиксированы на стоковых значениях, в то время как Radeon 6000 тестировались с включённой функцией авторазгона Rage Mode.

Надо ли говорить, что в таких условиях реальные тесты никто проводить не будет. Ведь если тестируется видеокарта в разгоне, то и сравнивать её результаты нужно с разогнанными GPU. Оверклокинг порой может дать видеокарте дополнительные 7-10% производительности (вспомнить хотя бы историю с Vega 56, перепрошитую Bios от Vega 64).

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2. Тестовый стенд был построен из комплектующих, поддерживающих технологию Smart Memory Access.

Многообещающая технология Smart Memory Access является интересным техническим решением и может стать важнейшим козырем в рукаве AMD. Вот только поддерживать её будут только самые новые комплектующие AMD, такие как процессоры Ryzen 5000 и материнские платы на чипсетах В550/Х570. А вот обладателям CPU Ryzen предыдущих поколений и плат на более старых чипсетах B350/Х370/В450/Х470 воспользоваться преимуществами этой технологии не удастся. Кроме них в пролёте окажутся и все пользователи систем на Intel.

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А ведь SMA тоже может дать дополнительные 5-11% производительности, которые будут доступны лишь избранным. Если же вы уже являетесь обладателем сборки из актуальных на данный момент комплектующих и пока не собираетесь переходить на Ryzen 5000 с самой новой материнской платой, то можете смело вычитать из результатов рекламных тестов ещё 5-10%.

3. Все тесты проводились без включённого рейтрейсинга.

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Данные маркетинговых тестов полностью игнорируют существование в этом мире технологий трассировки лучей и глобального освещения, поддержка которых в скором времени станет обязательным индустриальным стандартом.

Тут конечно можно сказать, что в сеть уже слили результаты игрового теста с трассировкой лучей, где RX 6800 показывает схожую с RTX 3070 производительность. Вот только это данные лишь по одной игре, да ещё и без включённого на 3070 алгоритма умного апскейлинга DLSS, который существенно увеличивает FPS. Нормальных независимых тестов с результатами из множества актуальных игр пока что нет. Здесь мне могут возразить, что у AMD тоже будет свой собственный аналог DLSS с апскейлингом на базе машинного обучения под названием Super Resolution, на что я отвечу следующим пунктом этой статьи.

4. На данный момент нет совершенно никаких данных о Super Resolution.

То есть совсем. Ни тестов, ни подробностей, ни даже захудалого маркетингового ролика. Все данные можно охарактеризовать как слухи и спекуляции, не имеющие под собой никакой доказательной базы. В то же время технология Nvidia DLSS существует и развивается далеко не первый год, а на результаты её работы может посмотреть любой желающий. Достаточно лишь приобрести любую из видеокарт семейства RTX.

К тому же стоит помнить, что первые версии DLSS были встречены сообществом без особого энтузиазма, ибо их применение заметно мылило картинку и ухудшало визуал. Нормально технология заработала лишь с появлением версии 2.0, и очень наивно думать, что у AMD получится создать ей достойную альтернативу с первой же попытки. И не стоит забывать, что DLSS работает на специализированных тензорных ядрах (подробнее о них можно узнать из разбора anandtech), аналогов которых в видеокартах AMD пока что попросту нет.

5. У Nvidia ещё есть возможности для улучшения карт поколения Ampere.

Одним из самых странных решений Nvidia в отношении новых карт на архитектуре Ampere был выбор 8-нанометрового техпроцесса Samsung в качестве основы для создания чипов. Это повлекло за собой не самые приятные последствия в виде большего энергопотребления, меньших частот и малого количества произведённой продукции, что в свою очередь вызвало дефицит новых видеокарт.

Тем не менее, уже сейчас имеются данные, свидетельствующие о скором (начало 2021 года) переходе GPU Ampere на более технологичный и энергоэффективный 7-нанометровый техпроцесс TSMC. Будущие ревизии RTX с приставками Ti и Super наверняка будут основаны именно на нём. И именно тогда нужно будет проводить финальные сравнения видеокарт двух брендов, дабы получить наиболее достоверные результаты.