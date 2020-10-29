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Deep Learning Super Sampling (DLSS) существенно увеличивает производительность видеокарт GeForce RTX, поэтому AMD готовит аналогичную технологию, чтобы сохранить конкурентноспособность новых видеокарт. Ранее отмечалось, что Скотт Херкельман (англ. Scott Herkelman) упомянул технологию Super Resolution, которая предназначена для существенного повышения производительности при трассировке лучей. Поскольку на данный момент работа над технологией не завершена, ее демонстрация на главном мероприятии не была запланирована и многое осталось недосказанным.

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Том Уоррен (англ. Tom Warren), журналист портала The Verge, получил дополнительную информацию от компании AMD, которой он поделился в своем материале о видеокартах нового поколения: «…AMD тестирует новую функцию сглаживания с динамическим разрешением, которая предназначена для повышения производительности во время трассировки лучей. Компания обещает, что ее технология будет открытой и кроссплатформенной, что позволит использовать ее на консолях следующего поколения. AMD работает с рядом партнеров над этой технологией и ожидает сильной поддержки отрасли. К сожалению, технология не готова к моменту запуска трех новых видеокарт серии Radeon RX 6000».

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Как отмечает портал VideoCardz, с большой вероятностью эта технология будет основана на возможностях машинного обучения Microsoft DirectML. Super Resolution существенно увеличит производительность видеокарт Radeon RX 6000. Открытость технологии может гарантировать то, что ее будут использовать больше разработчиков в своих новых играх и она получит широкое распространение и поддержку.