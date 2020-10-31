Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Производительность новейших видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 в трассировке лучей остается неизвестной. Этот вопрос мучает многих. Видеокарты показывают отличную чистую производительность и успешно конкурируют с видеокартами NVIDIA. Но у видеокарт GeForce есть преимущество за счет наличия выделенных блоков для трассировки и ускорения алгоритмов машинного обучения. Это позволяет минимизировать потери при включении трассировки лучей и значительно увеличивать производительность видеокарт за счет технологии DLSS.

реклама

В видеокартах AMD каждый вычислительный блок может заниматься расчетами, связанными с трассировкой лучей, но насколько это будет эффективно? Первые неофициальные данные демонстрируют производительность Radeon RX 6800 в игре Shadow of the Tomb Raider с включенной трассировкой лучей. Подробностей тестирования немного — оно было выполнено для 4K и 2K разрешения при максимальных настройках графики и высоком качестве трассировки. Как утверждает пользователь, представивший данные, тестирование было выполнено на тестовой версии драйвера для инженерных образцов видеокарт.

На первый взгляд, результаты производительности кажутся достаточно оптимистичными. Пользователи уже подобрали данные для сравнения из различных источников. По производительности в трассировке лучей предполагаемая RX 6800 сравнивается с GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Можно ожидать, что в финальной версии драйвера производительность увеличится, а когда AMD выпустит свой аналог DLSS под названием Super Resolution, производительность в трассировке сравняется с уровнем GeForce RTX 3080.

Позже появились данные и для бенчмарка 3DMark Time Spy, в котором видеокарта Radeon RX 6800 набрала 16775 графических баллов. Этот показатель приблизительно на 1000 баллов ниже, чем у GeForce RTX 3080.