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Первые игровые результаты Radeon RX 6800 с трассировкой лучей — уровень GeForce RTX 3070

Азиатские инсайдеры слили результаты тестирования предполагаемой Radeon RX 6800 в Shadow of The Tomb Raider с включенной трассировкой лучей и в 3D Mark Time Spy. На тестовом инженерном драйвере видеокарта показывает производительность GeForce RTX 3070 в трассировке, а в 3D Mark догоняет RTX 3080.
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Производительность новейших видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 в трассировке лучей остается неизвестной. Этот вопрос мучает многих. Видеокарты показывают отличную чистую производительность и успешно конкурируют с видеокартами NVIDIA. Но у видеокарт GeForce есть преимущество за счет наличия выделенных блоков для трассировки и ускорения алгоритмов машинного обучения. Это позволяет минимизировать потери при включении трассировки лучей и значительно увеличивать производительность видеокарт за счет технологии DLSS.

Источник изображения: The Ultimate Gaming Platform with AMD Ryzen™ & AMD Radeon™

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В видеокартах AMD каждый вычислительный блок может заниматься расчетами, связанными с трассировкой лучей, но насколько это будет эффективно? Первые неофициальные данные демонстрируют производительность Radeon RX 6800 в игре Shadow of the Tomb Raider с включенной трассировкой лучей. Подробностей тестирования немного — оно было выполнено для 4K и 2K разрешения при максимальных настройках графики и высоком качестве трассировки. Как утверждает пользователь, представивший данные, тестирование было выполнено на тестовой версии драйвера для инженерных образцов видеокарт.

Источник изображений: @PJ_Lab_UH

На первый взгляд, результаты производительности кажутся достаточно оптимистичными. Пользователи уже подобрали данные для сравнения из различных источников. По производительности в трассировке лучей предполагаемая RX 6800 сравнивается с GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070.

Источник изображений: techspot.com и kitguru.net через @uzzi38
Источник изображений: wccftech.com
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Можно ожидать, что в финальной версии драйвера производительность увеличится, а когда AMD выпустит свой аналог DLSS под названием Super Resolution, производительность в трассировке сравняется с уровнем GeForce RTX 3080.

Позже появились данные и для бенчмарка 3DMark Time Spy, в котором видеокарта Radeon RX 6800 набрала 16775 графических баллов. Этот показатель приблизительно на 1000 баллов ниже, чем у GeForce RTX 3080.

Источник изображения: @PJ_Lab_UH
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Теги

amd radeon трассировка лучей radeon rx 6000 radeon rx ray tracing radeon rx 6800
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Leet Leet
15:20
Никто это - популизм. На оверах будут люди, кто купят такую связку.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Leet Leet
15:19
Это так себе показатель. Учитывая стоимость в 80000. Слишком долго отбивать цену. Бустом от Ryzen 5000 многие воспользуются, так как будут ждать карты, а деньги девать некуда. Купят многие.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
t-dirt
15:16
боже, выпей валидольчика штоль, ты прям как мантру это повторяешь. чтобы самому запомнить?
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
t-dirt
15:15
просто ещё недавно такие как ты смеялись над шинами амперов и ждали амд на 512 бит. о как ситуация поменялась, а вы всей компашкой переобулись.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Listoman
15:14
За 5 недель майнинга 3080 уже отбила 10к, неплохо)
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Иван Иванович
15:13
т.е. игроманы, меняющие каждый год мать с пнем не дауны? панимаю
AMD Ryzen 7 5800X обгоняет Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900K на 39-40 % — SiSoftware
ОвEрКл0keРс
15:13
Вы здесь оба случайных ноунейма. А я здесь с момента создания этого сайта. Так что проходи мимо. Твой голос здесь малозначителен.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X поделился результатами тестов CPU в ряде бенчмарков
дроп Ю
15:12
будет та еще параша, прямо как мстители)юбисофт не умеет игры делать, игры делала крайтек - когда была в составе юбисофт, но и она обшкварилась с нынешним ремастером
Ubisoft занимается масштабной игрой по «Аватару» Джеймса Кэмерона
Иван Иванович
15:12
почему бы и нет , если к интел карточка с андервольтингом
AMD Ryzen 7 5800X обгоняет Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900K на 39-40 % — SiSoftware
Leet Leet
15:11
Майнер хуже пидораса. Это первое. Второе, я куплю версию Asus Strix 6800 XT разгоню по чипу до 2600 МГц с андервольтом. И тогда сразимся в играх 1 на 1, если мужчина.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
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