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Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC

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 Прошло чуть больше месяца после анонса игровых графических карт линейки Nvidia RTX 3000, а новости и слухи о дальнейшем развитии серии только набирают обороты. Как известно, новое поколение видео чипов Nvidia Ampere производится на линиях компании Samsung с применением 8-нм техпроцесса, производительность которых оставляет желать лучшего, а это в свою очередь привело к острейшему дефициту видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, который по заявлению самой Nvidia, продлится минимум до начала будущего года. Кроме того, вчера появилась информация, что компания Nvidia решила отказаться от выпуска видеокарт GeForce RTX 3070 Ti в связи с достаточно низким выходом полноценных чипов GA104. Однако, в компании не намерены сидеть сложа руки. Сегодня появилась информация, что Nvidia может отказаться от услуг Samsung и перенести производство видеокарт последнего поколения на заводы тайваньского полупроводникового гиганта TSMC в будущем году.

 Согласно сообщению ресурса DigiTimes, Nvidia на данный момент имеет значительный резерв мощностей TSMC на 7-нм производственных линиях на 2021 год, тем более, что компания TSMC некоторое время назад снизила стоимость своих 7-нм пластин. Похоже, что Nvidia хочет диверсифицировать производство и снизить возможные риски, так как 7-нм техпроцесс TSMC превосходит 8-нм техпроцесс Samsung в плане финансовых затрат. Это может свидетельствовать о том, что что Nvidia может выпустить в будущем улучшенные версии графических карт GeForce RTX 3000 с более низким энергопотреблением и повышенными тактовыми частотами.

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 Кроме того, ранее уже появлялась информация, что Nvidia забронировала 5-нм производственные мощности у TSMC, вероятно, предназначенных для будущих графических процессоров на архитектуре Hopper, которая придет на смену поколению Ampere через год. Вряд ли Nvidia будет затягивать выход карт Hopper, так как AMD не собирается сдавать позиций и готовит достойных конкурентов для серии RTX 3000. Также AMD уже вынашивает планы по выпуску приемника  Navi 21, который будет производиться по новейшему 5-нм техпроцессу TSMC.

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Теги

amd samsung geforce navi geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 geforce rtx 3000 navi 21 geforce rtx 3070ti
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