Новая технология AMD значительно увеличит игровую мощь систем на базе CPU Ryzen и видеокарты Radeon
На данный момент компания AMD сумела занять уникальное положение на рынке компьютерных комплектующих, предлагая пользователям как самые высокопроизводительные центральные процессоры, так и графические адаптеры топового уровня. Это открывает для них новые возможности, связанные с увеличением производительности систем, построенных только на комплектующих от AMD.
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И одним из самых интересных анонсов, прозвучавших на прошедшей презентации видеокарт Radeon RX 6000 стала технология AMD Smart Access Memory. Она позволит пользователям получить дополнительную производительность за счёт одновременного использования в сборке процессоров и видеокарт от AMD.
С помощью Smart Memory Access AMD предоставляет своим процессорам полный прямой доступ к видеопамяти карт серии RX 6000. Согласно внутренним тестам AMD данная технология позволяет увеличить общую производительность системы в играх на величину до 11%. Буст вычислительной мощи пока что разнится от игры к игре, но со временем всё больше разработчиков будут использовать возможности SMA в своих проектах. Smart Memory Access будет работать только с грядущими процессорами AMD Ryzen 5000 и материнскими платами на чипсетах В550/Х570.
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Теперь у AMD появилось ещё одно значительное преимущество перед конкурентами, при помощи которого компания сможет увеличить продажи всей своей продукции, убедив множество пользователей собрать систему, полностью состоящую из красных комплектующих.
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