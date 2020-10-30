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Сегодня компания AMD опубликовала ещё больше результатов собственных внутренних тестов своей графической линейки Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA2. Три новые карты Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 были протестированы в разрешениях 1440р и 4К в 10 актуальных современных играх.

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В качестве тестового стенда использовался ПК на базе 12-ядерного и 24-поточного процессора Ryzen 9 5900X, неназванная материнская плата на чипсете X570, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 на частоте 3200 МГц и последние версии драйверов для каждой видеокарты. Все игры использовали преимущества новой технологии AMD Smart Memory Access, что позволило увеличить итоговую производительность на 5-11%.

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В разрешении 4К Radeon RX 6900 XT обходит GeForce RTX 3090 в половине тестовых тайтлов и демонстрирует паритет в остальных пяти.

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В более массовом разрешении 1440р картина выглядит схожим образом, за исключением того, что в некоторых тайтлах (Battlefield V и Forza Horizon 4) RTX 3090 уступает не только флагману, но и RX 6800 XT.

Тут стоит заметить, что на тестовом стенде с процессором Intel результаты могли быть несколько иными. К тому же эти тесты не учитывают наличия у карт Nvidia технологии DLSS 2.0, да и от качестве аппаратного ускорения трассировки лучей картами от AMD судить пока рано. Собственные тесты компании выглядят многообещающе, но стоит дождаться первых независимых обзоров и сравнений от авторитетных IT-ресурсов и техноблогеров.