На этой неделе 19-января состоится релиз долгожданной обновленной версии The Last of Us Part II. Свежий ролик, выпущенный PlayStation и студией Naughty Dog, раскрывает преимущества переиздания. Для одних игроков это очередной повод вернуться в живописный мир известного экшена, ну а для других грядущее обновление это совершенно новый проект, для самой же компании PlayStation это первый крупный релиз от внутрикорпоративной студии в нынешнем году. Компания стремится заручиться интересом геймеров, которые ещё не решились на покупку, демонстрируя все преимущества ремастеред издания.

На презентации были показаны эксклюзивные детали улучшенной версии: невиданные ранее уровни, озвученные комментарии к сценам, интерактивное исполнение музыкальных композиций на гитаре, интеграция возможностей инновационного контроллера DualSense, расширенные настройки геймплея и уникальный игровой режим. Не обошлось и без апгрейда внешнего вида персонажей и вариативности экипировки и оружия.

Мэттью Галлант подчеркнул, что переработанная версия The Last of Us Part II предлагает наилучший опыт погружения в игру, доступный на сегодняшний день.