Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Атака приложения-вымогателя затронула тысячи серверов по всему миру
Важные организации пока не пострадали
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Национальное агентство кибербезопасности Италии (ACN) предупреждает, что тысячи серверов по всему миру стали жертвами приложения-вымогателя. Reuters рассказывает, что для взлома серверов применяется уязвимость CVE-2021-21974 в их программном обеспечении. Эксплойт нашли в VMware, хотя патч был выпущен ещё 23.02.2021.

реклама

Вымогатель затронул ряд серверов в Европе и Северной Америке. Представитель Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США говорит об оценке урона и обещает помощь пострадавшим от атаки компаниям.

Авторы вымогателя предлагают пострадавшим проследовать в зашифрованный мессенджер, где собираются вести переговоры о выкупе.

Представитель правительства Италии не считает, что нападение спонсировано вражеским государством. Также сказано, что до сих пор этот инцидент не затронул крупные компании или бизнес, от которых зависит национальная безопасность, пишет Neowin.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность #приложения-вымогатели
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

При пожаре большинство людей будут спасать свой смартфон-по результатам опроса Secure Data Recovery
В 2022 году было меньше случаев утечек данных и больше жертв
Устройства QNAP NAS затронуты критической уязвимостью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
67
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
15
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
10
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
30
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
31
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
7
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
23
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
11
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
8
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
25
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
7
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
5
Intel Arc Battlemage появится не ранее 2024 года
1
F-22 ВВС США всё-таки сбил китайский разведывательный аэростат - это показали на видео
27
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4

Популярные статьи

Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
16
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
34
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
6
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
76
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
9
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
16
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
9
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
57
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
38
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
69

Сейчас обсуждают

Катя
20:20
лижи рагатку
На Украине выступили против перемирия с Россией
Немытый Орк из Рабсии
20:20
Это ты моя пара, которая сейчас в пивнике находится, А ты тупой боярышник, который имитирует Катю
На Украине выступили против перемирия с Россией
Катя
20:19
бомжиха алкашка как раз под твою "красоту" подходит, конченная мразь - это твоя пара.
На Украине выступили против перемирия с Россией
Немытый Орк из Рабсии
20:18
Кстати вот мой аккаунт, я тебе ничего больше на Авито доставку не продам
На Украине выступили против перемирия с Россией
Немытый Орк из Рабсии
20:17
Ну так она сама виновата то что своё настоящее лицо в интернетиках показывал
На Украине выступили против перемирия с Россией
Катя
20:17
На Украине выступили против перемирия с Россией
Катя
20:16
от конченной мрази ни кто ни чего другого не ожидал
На Украине выступили против перемирия с Россией
Немытый Орк из Рабсии
20:16
Я не алкаш, я симпатичный парень. Я тебе всё равно ещё буду шоколадки покупать. Ты мне не нужна твоё разрешение, ты либо возьмёшь, либо нет, их просто выкину
На Украине выступили против перемирия с Россией
Блядский скакел
20:15
Я вообще в шоке от цен на интел, они даже на древние процы цены ломят, что охреневаешь
Процессоры Intel Core i5-13490F и i7-13790F появились в продаже в Китае
Немытый Орк из Рабсии
20:14
Ну да, я понимаю, Я поступил как негодяй, она мне открылась, фоточки прислала её лица и там своей мамы или кто там она была, а я слил это всё в СБУ
На Украине выступили против перемирия с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем