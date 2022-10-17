В мае этого года, как напоминает Reuters, компания Broadcom договорилась о покупке разработчика решений для виртуализации VMware за $61 млрд. Сделка рискует стать одним из крупнейших поглощений в отрасли за последние годы, но европейские антимонопольщики не видят в ней угрозу для ухудшения положения дел на рынке.
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По мнению европейских регуляторов, как поясняет источник, покупка VMware компанией Broadcom лишь усилит конкуренцию в сегменте, в котором сейчас доминируют гиганты типа Amazon, Microsoft и Google. Появление нового игрока только пойдёт на пользу клиентам облачных провайдеров, как считают европейские чиновники. Соответственно, рассмотрение сделки между Broadcom и VMware может быть завершено в разумные сроки, без обязательной для подобных случаев второй фазы согласования, которая подразумевает изучение вероятных проблем с конкуренцией и может длиться до четырёх месяцев.