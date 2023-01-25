Обладатели ноутбуков и компьютеров Apple Mac дождались нативной версии популярного мессенджера WhatsApp для них. Приложение стало доступно для скачивания всеми желающими. Оно оптимизировано для устройств Mac и разработано с помощью Mac Catalyst, что повышает скорость и эффективность по сравнению с прежней версией на Electron. Предлагается новый интерфейс с тремя панелями, чтобы быстро переключаться между чатами, звонками, заархивированными и помеченными сообщениями, просматривать контакты и взаимодействия.
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Кроссплатформенный проект Catalyst создан, чтобы разработчики могли переносить приложения с iOS на macOS или сразу создавать для них единую версию приложения. В 2021 году разработчики WhatsApp сообщили, что расширяют поддержку устройств в приложении, что позволяло надеяться на его появление на iPad.
В прошлом году вышла нативная версия WhatsApp для Windows 10, способная обходиться без смартфона. Внешне она выглядит как и версия для Mac, заодно имея повышенную надёжность и скорость.
Нативное приложение для macOS находилось в TestFlight уже несколько месяцев, но количество имеющих доступ к нему людей было ограничено. Теперь выпущена полноценная бета-версия, которую можно скачать с сайта WhatsApp, пишет Engadget.