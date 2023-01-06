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Новая функциональность WhatsApp позволит обходить блокировки в интернете
Популярный мессенджер получил прокси-серверы
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Правительства разных стран любят блокировать те или иные интернет-сервисы по самым разным соображениям. Мессенджер WhatsApp предлагает опцию для противодействия подобным блокировкам.

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Разработчики объявили о появлении в WhatsApp прокси-сервера, что позволяет пользователям пользоваться мессенджером даже в том случае, если он был заблокирован властями.

«Выбор прокси-сервера позволит подключаться к WhatsApp через созданные волонтёрами и организациями по всему миру серверы, помогающие людям свободно общаться». WhatsApp отмечает, что отправленные и полученные через прокси-сервер сообщения сохраняют сквозное шифрование, но пользовательский IP-адрес будет известен сторонним поставщикам прокси-серверов.

Для использования этой возможности нужно самостоятельно найти в интернете надёжный прокси. Дальше в мессенджере открывается Настройки > Хранилище и данные > Прокси > Использовать прокси > Установить прокси. Здесь вводится адрес прокси и нажимается «Сохранить».

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Это не поможет, если в стране полностью отсутствует доступ в интернет, однако до такого в большинстве стран пока не доходило, пишет Androidauthority.

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