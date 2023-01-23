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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Telegram впервые превзошёл WhatsApp* по объёму годового трафика в России
Это по данным сотовых операторов.
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За последний год Telegram стал для россиян не только способом общения с друзьями и родственниками, но и способом получать информацию касательно боевых действий, что называется, без прикрас и в максимально объективной форме. Учитывая, насколько тема СВО чувствительна и пользуется спросом, нет ничего удивительного в том, что по итогам 2022 года Telegram по объёму трафика среди мессенджеров в России превзошёл WhatsApp*.

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Соответствующей информацией поделились «Ведомости» со ссылкой на статистику от сотовых операторов. В целом у «большой четвёрки» операторов ситуация примерно похожая: у «Билайна» доля трафика Telegram составляет 68 %, у МТС — 80 %, у «Мегафона» — 62 %, у Tele2 — 75 %.

Если верить статистике Mediascope, то аудитория Telegram в России за год выросла в два раза, достигнув 48,8 миллионов человек, или 40 % от всех пользователей Сети в стране.

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-7% на 4080 Gigabyte Gaming

* — мессенджер WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской организацией компании Meta.

#telegram
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