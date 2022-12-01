Новая функция позволит использовать WhatsApp с одним телефонным номером на двух Android-устройствах

Появилась информация, согласно которой самый популярный мессенджер WhatsApp обзавёлся новой функциональной возможностью. Теперь можно добавить текущую учётную запись WhatsApp на дополнительное устройство, такое как планшет на Android.

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Принесла эту опцию очередная бета-версия WhatsApp для Android. С ней можно связать аккаунт WhatsApp со смартфона с Android-приложением для планшетов. Создавать другой аккаунт больше не потребуется. Для получения доступа к этой возможности нужна версия приложения 2.22.25.8. Бета-тестеры WhatsApp увидят над списками чатов сообщение «У вас есть Android-планшет?».

Нажатие на этот баннер на Android-планшете откроет вкладку «Связь с вашим смартфоном». Такая же вкладка есть в WhatsApp Web и WhatsApp Desktop Client, чтобы подключать к аккаунту смартфоны. Дальше можно отсканировать QR-код, после чего чаты и мультимедиа передаются со смартфона на планшет на Android.

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Ранее в приложении была представлена опция «Написать себе», которая может служить для отправки напоминания с одного устройства на другое, пишет Androidcentral.